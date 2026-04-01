Лукашенко поздравил председателя Совета Компартии Беларуси Алексея Камая с 90-летием
Его жизненный путь является примером патриотизма и верности своей стране. Председатель Совета Коммунистической партии Беларуси Алексей Камай сегодня, 1 апреля, отмечает 90-летий юбилей. Поздравление государственному деятелю направил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Вся Ваша жизнь – пример верности идеалам народовластия, добра, справедливости и беззаветного служения стране. Высочайший профессионализм, чувство ответственности и требовательность в сочетании с чутким и внимательным отношением к людям снискали Вам абсолютно заслуженные авторитет и уважение. Ваши богатый опыт партийной и государственной работы, мудрость, активная жизненная позиция и сегодня помогают в строительстве сильной и суверенной Беларуси, способствуют воспитанию гражданственности и патриотизма, особенно в молодежной среде», – отметил Александр Лукашенко.
Слова благодарности в адрес выдающегося деятеля Беларуси сегодня звучали и в Палате представителей. В торжественном собрании приняли участие депутаты, представители общественных объединений и молодежь.
В 90-е годы прошлого века Алексей Камай был вторым секретарем Центрального Комитета коммунистической партии Беларуси, руководил Краснопольским и Быховским райкомами КПБ, Гомельским облисполкомом. Его судьба тесно переплетена с Чернобыльской аварией. В качестве первого секретаря обкома партии Гомельщины Алексей Степанович выступил организатором работы по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
Алексей Камай, председатель Совета Коммунистической партии Беларуси:
Одно великое чувство – исполненного долга, а все остальное – это жизнь. А долг, который был на мне, я исполнил.
Сергей Сыранков, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Лично Алексею Степановичу приходилось принимать решение, не дожидаясь никаких санкций, указаний из центра, из Москвы принимать решение об эвакуации из эпицентра аварии людей. Естественно, тогда он не задумывался о том, какие последствия могут быть, к нему лично в том числе, как к действующему управленцу, но он думал о судьбах, наверное, десятков тысяч, а может и сотни тысяч людей, которые, наверное, если бы вот эти меры не были предприняты своевременно, могли бы в целом не появиться на свет.
За плечами Алексея Камая – и работа на депутатском поприще. В настоящее время – он председатель Совета Коммунистической партии Беларуси. Свой богатый жизненный и профессиональный опыт Алексей Степанович передает молодому поколению, помогая строить сильную и независимую Беларусь.