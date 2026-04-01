Лукашенко поздравил председателя Совета Компартии Беларуси Алексея Камая с 90-летием

Его жизненный путь является примером патриотизма и верности своей стране. Председатель Совета Коммунистической партии Беларуси Алексей Камай сегодня, 1 апреля, отмечает 90-летий юбилей. Поздравление государственному деятелю направил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вся Ваша жизнь – пример верности идеалам народовластия, добра, справедливости и беззаветного служения стране. Высочайший профессионализм, чувство ответственности и требовательность в сочетании с чутким и внимательным отношением к людям снискали Вам абсолютно заслуженные авторитет и уважение. Ваши богатый опыт партийной и государственной работы, мудрость, активная жизненная позиция и сегодня помогают в строительстве сильной и суверенной Беларуси, способствуют воспитанию гражданственности и патриотизма, особенно в молодежной среде», – отметил Александр Лукашенко.

Слова благодарности в адрес выдающегося деятеля Беларуси сегодня звучали и в Палате представителей. В торжественном собрании приняли участие депутаты, представители общественных объединений и молодежь. В 90-е годы прошлого века Алексей Камай был вторым секретарем Центрального Комитета коммунистической партии Беларуси, руководил Краснопольским и Быховским райкомами КПБ, Гомельским облисполкомом. Его судьба тесно переплетена с Чернобыльской аварией. В качестве первого секретаря обкома партии Гомельщины Алексей Степанович выступил организатором работы по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Алексей Камай, председатель Совета Коммунистической партии Беларуси:

Одно великое чувство – исполненного долга, а все остальное – это жизнь. А долг, который был на мне, я исполнил.