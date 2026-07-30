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Новости по тегу #Сергей Шикунец

Почти 3 тыс. обращений рассмотрели профсоюзные юристы на правовых приемах с начала 2026-го
30 июля 2026 08:49

Почти 3 тыс. обращений рассмотрели профсоюзные юристы на правовых приемах с начала 2026-го

Живых детей подвешивали на крюки – Генпрокуратура установила ранее неизвестный лагерь смерти
09 мая 2026 19:42

Живых детей подвешивали на крюки – Генпрокуратура установила ранее неизвестный лагерь смерти

В деле о геноциде белорусского народа появились новые факты. Поговорили с представителем Генпрокуратуры
24 апреля 2025 11:25

В деле о геноциде белорусского народа появились новые факты. Поговорили с представителем Генпрокуратуры

В кинотеатрах стартовал показ дилогии о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны
18 апреля 2025 07:37

В кинотеатрах стартовал показ дилогии о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны

«Невозродившихся деревень – 288». В Генпрокуратуре назвали страшные цифры из расследования дела о геноциде
03 июля 2024 19:52

«Невозродившихся деревень – 288». В Генпрокуратуре назвали страшные цифры из расследования дела о геноциде

102 ранее неизвестных сестры Хатыни. Рассказываем о расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа
03 июля 2024 12:06

102 ранее неизвестных сестры Хатыни. Рассказываем о расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа

В Генпрокуратуре поделились новыми сведениями о расследовании дела о геноциде белорусского народа в годы ВОВ
26 июня 2024 11:07

В Генпрокуратуре поделились новыми сведениями о расследовании дела о геноциде белорусского народа в годы ВОВ

Не жалели даже младенцев. Как каратели мстили мирному населению за неудачи на фронте
12 мая 2024 17:13

Не жалели даже младенцев. Как каратели мстили мирному населению за неудачи на фронте

Генпрокуратура: установлено 12 эпизодов преступной деятельности палача Хатыни Катрюка
12 января 2024 17:44

Генпрокуратура: установлено 12 эпизодов преступной деятельности палача Хатыни Катрюка

«Геноцид белорусского народа». Как в Генпрокуратуре работали над созданием этой книги?
22 июня 2023 12:46

«Геноцид белорусского народа». Как в Генпрокуратуре работали над созданием этой книги?

«У мамы сгорели четыре сестры с детьми». Генпрокуратура продолжает сбор данных о геноциде белорусов
03 февраля 2023 19:01

«У мамы сгорели четыре сестры с детьми». Генпрокуратура продолжает сбор данных о геноциде белорусов

В Минске презентовали книгу «Геноцид белорусского народа. Лагеря смерти»
20 января 2023 07:08

В Минске презентовали книгу «Геноцид белорусского народа. Лагеря смерти»