Новости по тегу #Сергей Шикунец

Большинство касается трудовых отношений, но есть вопросы по пенсионному и семейному законодательству. В основном проблемы решаются сразу: людям дают подробные разъяснения норм закона и порядок действий.
Лагерь действовал на территории Гродненской области. Подвешенным детям подрезали пятки, кровь стекала в специально приготовленную посуду. У деток отбиралась кровь для раненых солдат Вермахта.
Кинодилогию о геноциде белорусского народа представили в Минске.
Два короткометражных документальных фильма повествуют об ужасах, которые происходили на нашей земле. Показанное на экране производит глубокие впечатления на зрителя во время просмотра и не отпускает после титров.
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