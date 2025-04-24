В деле о геноциде белорусского народа появились новые факты. Поговорили с представителем Генпрокуратуры

Кинодилогию о геноциде белорусского народа представили в Минске. Документальные фильмы «Лагеря смерти» и «Сожженные деревни» раскрывают перед зрителями страшные картины преступлений нацистов, жертвами которых стали миллионы людей. Подробнее о проекте расскажут наши гости.

Сергей Шикунец, заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа:

Расследование уголовного дела по факту геноцида белорусского народа продолжается уже чуть более четырех лет. Но я вас уверяю, практически ежедневно мы, прокурорские работники, продолжаем в рамках расследования этого уголовного дела выявлять все новые и новые ранее неизвестные факты. Ужасные ситуации, ужасные обстоятельства, которые здесь происходили на нашей территории 80 лет назад. Уже на сегодняшний день мы однозначно констатируем, что результаты расследования подтверждают то, что масштаб трагедии намного шире и больше, чем считалось раньше.

Более трех тысяч ранее неизвестных пострадавших сел и деревень установлено в ходе расследования. То есть сожженных, в том числе вместе с жителями. 102 новые Хатыни появились теперь на карте. Уже не 186 деревень, разделивших трагическую судьбу Хатыни, а 288. Более сотни ранее неизвестных лагерей смерти. Более 40 ранее неизвестных карательных операций установлено в ходе следствия.

А за каждым этим событием, за каждой сожженной деревней тысячи убитых, уничтоженных людей, а каждая карательная операция – это десятки тысяч людей. И эти цифры будут только, к сожалению, увеличиваться.