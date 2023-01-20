Новости Беларуси. В Минске презентовали книгу «Геноцид белорусского народа. Лагеря смерти». Она выпущена под редакцией генерального прокурора Андрея Шведа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе материалы из уголовного дела: документы о карательных операциях, холокосте и личные истории очевидцев кровавых событий. Книга рассказывает о том, как на протяжении нескольких лет фашисты сжигали и разрушали наши города и деревни. В годы оккупации в Беларуси было создано более 500 лагерей смерти, убито около 3 миллионов мирных жителей.

Сергей Шикунец, заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Беларуси:

На территории Беларуси фашистской Германией использовались все виды лагерей смерти, все доступные способы уничтожения населения, начиная от создания невыносимых условий жизнедеятельности и существования – гетто, фильтрационные лагеря – и заканчивая физическим уничтожением мирных граждан.

Анжела Садовская, заведующая отделом рекламы издательства «Беларусь»:

Тираж этой книги – 3 000 экземпляров. За две недели этого года, я могу сказать, мы уже реализовали 50 % тиража. Это уникально, это говорит о том, что мы попали в нерв общества, что эта тема сегодня очень востребована, потому что мир нуждается в достоверной информации.