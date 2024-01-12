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Генпрокуратура: установлено 12 эпизодов преступной деятельности палача Хатыни Катрюка

12 января 2024 17:44
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12 января 2024 года стала известна дата суда над хатынским палачом, который при жизни смог избежать наказания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура: установлено 12 эпизодов преступной деятельности палача Хатыни Катрюка-1

Владимир Катрюк – уроженец Украины обвиняется по 127-й статье Уголовного кодекса – речь о геноциде. Это преступление в Беларуси не имеет срока давности. Катрюк, который в том числе принимал участие в сожжении Хатыни, скрывался на территории Канады, умер в 2015 году. Верховный Суд по первой инстанции начнет судебное разбирательство в отношении его 8 февраля 2024 года. Расследование этого уголовного дела началось 2,5 года назад.

Генпрокуратура: установлено 12 эпизодов преступной деятельности палача Хатыни Катрюка-3

Сергей Шикунец, заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Беларуси:
В ходе расследования Генеральной прокуратурой собраны неопровержимые доказательства, подтверждающие вину Катрюка: протоколы допросов его сослуживцев, выживших жителей деревень, а также иные архивные документы, в том числе немецкие. Уголовное дело состоит из 35 томов, установлено 12 эпизодов его преступной деятельности в составе 118-го батальона охранной полиции, в том числе его участие в уничтожении жителей деревни Хатынь.

Генпрокуратура: установлено 12 эпизодов преступной деятельности палача Хатыни Катрюка-5

В основе обвинения как ранее известные факты, так и абсолютно новые эпизоды. Они вскрылись в ходе расследования Генеральной прокуратурой дела о геноциде белорусского народа.

# Судебная система Беларуси # Сергей Шикунец

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