Генпрокуратура: установлено 12 эпизодов преступной деятельности палача Хатыни Катрюка

12 января 2024 года стала известна дата суда над хатынским палачом, который при жизни смог избежать наказания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Катрюк – уроженец Украины обвиняется по 127-й статье Уголовного кодекса – речь о геноциде. Это преступление в Беларуси не имеет срока давности. Катрюк, который в том числе принимал участие в сожжении Хатыни, скрывался на территории Канады, умер в 2015 году. Верховный Суд по первой инстанции начнет судебное разбирательство в отношении его 8 февраля 2024 года. Расследование этого уголовного дела началось 2,5 года назад.

Сергей Шикунец, заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Беларуси:

В ходе расследования Генеральной прокуратурой собраны неопровержимые доказательства, подтверждающие вину Катрюка: протоколы допросов его сослуживцев, выживших жителей деревень, а также иные архивные документы, в том числе немецкие. Уголовное дело состоит из 35 томов, установлено 12 эпизодов его преступной деятельности в составе 118-го батальона охранной полиции, в том числе его участие в уничтожении жителей деревни Хатынь.