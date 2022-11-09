Прямой эфир

Генпрокуратура: установлено более 1000 ранее неизвестных сёл и деревень, уничтоженных фашистами

09 ноября 2022 07:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Запредельные зверства и жестокость, забыть которые нельзя. 9 ноября – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Генпрокуратура: установлено более 1000 ранее неизвестных сёл и деревень, уничтоженных фашистами-1

Более 200 деревень Беларуси разделили судьбу Хатыни в годы Великой Отечественной войны. Таковы промежуточные результаты расследования дела о геноциде белорусского народа.  

Генпрокуратура: установлено более 1000 ранее неизвестных сёл и деревень, уничтоженных фашистами-4

Нахождением захоронений и определением имен ранее неизвестных жертв нацистского режима занимаются поисковые батальоны. В банк данных «Книга Памяти Беларуси» внесены сведения о более чем полумиллионе погибших.  

Генпрокуратура: установлено более 1000 ранее неизвестных сёл и деревень, уничтоженных фашистами-7

Сергей Шикунец, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:  
Трагические последствия, которые принесла нам коричневая чума, намного значительнее, чем те, о которых принято было говорить до начала расследования. Установлено более 1 000 ранее неизвестных сел и деревень, которые были уничтожены фашистскими оккупантами.  

Генпрокуратура: установлено более 1000 ранее неизвестных сёл и деревень, уничтоженных фашистами-10

Дата скорбная, потому что именно в ночь с 9 на 10 ноября в 1938 году начался массовый еврейский погром в Германии. «Хрустальная», или «Ночь разбитых витрин», положила начало Холокосту. Всего в мире жертвами стали 6 миллионов человек.  

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Шикунец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Выпекают хлеб сами. Реабилитационно-трудовая мастерская для инвалидов открылась в Городке
09 ноября 2022 06:53

Выпекают хлеб сами. Реабилитационно-трудовая мастерская для инвалидов открылась в Городке

Маленький ролик, приятный разговор или анекдот. Что может вызвать положительные эмоции и как они влияют на организм?
08 ноября 2022 21:36

Маленький ролик, приятный разговор или анекдот. Что может вызвать положительные эмоции и как они влияют на организм?

«Готов представлять Минск на республиканском этапе». Кто стал лучшим студентом столицы?
08 ноября 2022 21:30

«Готов представлять Минск на республиканском этапе». Кто стал лучшим студентом столицы?