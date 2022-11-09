Генпрокуратура: установлено более 1000 ранее неизвестных сёл и деревень, уничтоженных фашистами

Новости Беларуси. Запредельные зверства и жестокость, забыть которые нельзя. 9 ноября – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 200 деревень Беларуси разделили судьбу Хатыни в годы Великой Отечественной войны. Таковы промежуточные результаты расследования дела о геноциде белорусского народа.

Нахождением захоронений и определением имен ранее неизвестных жертв нацистского режима занимаются поисковые батальоны. В банк данных «Книга Памяти Беларуси» внесены сведения о более чем полумиллионе погибших.

Сергей Шикунец, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Трагические последствия, которые принесла нам коричневая чума, намного значительнее, чем те, о которых принято было говорить до начала расследования. Установлено более 1 000 ранее неизвестных сел и деревень, которые были уничтожены фашистскими оккупантами.