Историческая достоверность: в кинотеатрах стартовал показ дилогии о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Над картинами работала студия «Летопись» совместно с Генеральной прокуратурой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два короткометражных документальных фильма повествуют об ужасах, которые происходили на нашей земле. Показанное на экране производит глубокие впечатления на зрителя во время просмотра и не отпускает после титров. Документальные кадры, видеохроника и фотографии тех лет – авторы почти не использовали художественную реконструкцию. Поэтому зритель может быть уверен в правдивости показанного.

Владимир Караник, заместитель премьер-министра Беларуси: Сейчас, когда в мире опять возникают идеи реваншизма, мы должны рассказать правду со ссылкой на документы. Правду, которую кто-то пытается замолчать. Правду, которая кому-то кажется неудобной. Потому что если мы не скажем эту правду, то мы поставим и соседние страны, и будущее поколение под риск возврата этих ужасов.

Сергей Шикунец, заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа:

Я присутствовал на пресс-показе, когда закончился показ, у многих журналистов на глазах были слезы. И когда задаешь вопрос, почему такая реакция, естественный ответ, нормальный ответ, а просто так смотреть это невозможно.

Фильмы рассказывают об ужасных муках, которым подвергли немецко-фашистские захватчики белорусский народ. Кинорассказ о тех, кто смог отстоять свое право на жизнь и существование, увидели не только белорусские зрители. Его премьера уже состоялась в Русском доме в США. В планах – показать картины в России, Китае, Европе и Южной Америке.