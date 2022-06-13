Нашли монтировку, это может быть орудием убийства. Массовое захоронение времён ВОВ найдено вблизи урочища Уручье

Новости Беларуси. Новые подробности расследования дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Вблизи урочища Уручье накануне было обнаружено еще одно массовое захоронение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его удалось отыскать благодаря военной схеме и рассказам свидетелей тех страшных событий. Первоначально на глубине метра здесь нашли останки трех человек. Руки одного из них были скручены проволокой, также из земли достали фрагменты подошвы и ложки. «Это дело рук немецких карателей». Перезахоронили останки, обнаруженные в Ченковском лесу. Подробнее здесь.

На сегодня в братской могиле найдены останки сотен мирных жителей и военнопленных. Однако уже совершенно очевидно, что это далеко не все находки – по документам, здесь захоронены около 8 000 человек.

Михаил Шестопалов, заместитель прокурора Минской области:

На первый взгляд, в области костей черепа отсутствуют огнестрельные ранения, тут видно невооруженным глазом. Но в то же время имеются механические повреждения в области черепа, что говорит о том, что люди уничтожались другим способом. Это еще предстоит исследовать. К примеру, в этой яме уже была обнаружена и изъята монтировка. Я считаю, что это орудие преступления. Она будет исследована.

Сергей Шикунец, заместитель начальника управления Генпрокуратуры Беларуси:

Только на 2022 год запланировано 27 поисковых работ во всех уголках нашей страны. Половина из этих мероприятий уже проведена. К сожалению, результаты поисковых работ подтверждают трагические факты уничтожения мирного населения.

Места массовых захоронений в Уручье вместе с белорусскими прокурорами 13 июня посетили их зарубежные коллеги. В нашу страну они приехали для участия в международной парламентской конференции, посвященной исторической памяти. Гости из России и Армении смогли вживую ознакомиться с масштабами сложнейшей работы по расследованию самого страшного преступления в отношении белорусского народа.

Александр Дюков, директор Фонда содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память»:

Такого большого выявленного захоронения я лично не видел. Я понимаю, что на самом деле, и коллеги говорят, что яма, которая была найдена первой буквально в 200 метрах отсюда, была еще больше.

Аргам Овсепян, директор Национального бюро экспертиз Национальной академии наук Армении:

Нужно тщательно проводить осмотр места происшествия, исследовать все останки, которые будут обнаруживаться, также проводить токсикологические и химические исследования – брать отдельные образцы из других частей, чтобы понять, какие были использованы методы убийств данных людей. Всего в окрестностях столицы, судя по собранным архивным данным, находится не менее семи ранее неизвестных мест массовых захоронений в период войны – еще пять из них предстоит найти. В целом в рамках расследования масштабного уголовного дела уже допрошены более 15 тысяч свидетелей, изучено свыше 3 000 архивных документов.