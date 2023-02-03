«У мамы сгорели четыре сестры с детьми». Генпрокуратура продолжает сбор данных о геноциде белорусов
Мир в веках не помнит таких злодеяний на всей нашей Земле. Фашисты построили чудовищные лагеря смерти. Люди погибли в них непокоренными, с твердой верой в Победу своей матери – Родины. О Хатыни, самом скорбном месте на карте Беларуси, в «Специальном репортаже» на СТВ.
Судьбу Хатыни разделили... Здесь, пожалуй, лучше поставить многоточие. На карте сожженных деревень почти нет свободного места.
Фрагмент допроса жительницы Петриковского района П. (1937 г.р.) об обстоятельствах сожжения деревни Хвойни в годы войны:
Горит моя Родина. И на завтра приходит маминой сестры муж, у него не было пальцев на руке, он на войне не был. И говорит: все, Елизавета, никого не осталось. Сгорели.
– Спалили, получается?
– Спалили. Там же всех людей согнали в сарай. Первый раз они деревню, там партизан было много. Партизанили. Первый раз деревню сожгли, а потом уже людей. У мамы сгорели четыре сестры с детьми. И у четырех братьев жены с детьми.
Фрагмент допроса потерпевшей К., 1939 г.р., об обстоятельствах сожжения жителей д. Медведи Верхнедвинского района:
В этот день немцы на мотоциклах, на машинах приехали в деревню и начали сразу грабеж. Жители, старики и инвалиды, – согнали всех в сарай и сожгли. Обложили соломой и зажгли.
Более 10 300 населенных пунктов уничтожили фашисты на территории нашей страны. Это последние цифры Генпрокуратуры. И очевидно, не последние. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа продолжается.
Сергей Шикунец, заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Беларуси:
Дело расследуется уже более полутора лет. Огромный массив информации нам еще предстоит отработать. В первую очередь это архивные документы. Содействие в предоставлении архивных данных нам оказывает Российская Федерация. Кроме этого, продолжается работа над установлением очевидцев, свидетелей тех страшных событий, осмотр архивных уголовных дел, в которых тоже содержится информация, имеющая значение для уголовного дела. Расследование продолжается. О сроках окончания расследования пока говорить сложно.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Иосифу Шатило 93, и он видел, как немцы уничтожали Хатынь. Белорус поделился жуткой историей
Чем впечатляет комплекс «Хатынь» всех посетителей и как будут реконструировать мемориал?
«Остались загадки по Хатыни». Белорус увлекся историей сожженных деревень и вот что смог узнать