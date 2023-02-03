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«У мамы сгорели четыре сестры с детьми». Генпрокуратура продолжает сбор данных о геноциде белорусов

03 февраля 2023 19:01
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Мир в веках не помнит таких злодеяний на всей нашей Земле. Фашисты построили чудовищные лагеря смерти. Люди погибли в них непокоренными, с твердой верой в Победу своей матери – Родины. О Хатыни, самом скорбном месте на карте Беларуси, в «Специальном репортаже» на СТВ.

«У мамы сгорели четыре сестры с детьми». Генпрокуратура продолжает сбор данных о геноциде белорусов-1

Судьбу Хатыни разделили... Здесь, пожалуй, лучше поставить многоточие. На карте сожженных деревень почти нет свободного места.

«У мамы сгорели четыре сестры с детьми». Генпрокуратура продолжает сбор данных о геноциде белорусов-4

Фрагмент допроса жительницы Петриковского района П. (1937 г.р.) об обстоятельствах сожжения деревни Хвойни в годы войны:
Горит моя Родина. И на завтра приходит маминой сестры муж, у него не было пальцев на руке, он на войне не был. И говорит: все, Елизавета, никого не осталось. Сгорели.
– Спалили, получается?
– Спалили. Там же всех людей согнали в сарай. Первый раз они деревню, там партизан было много. Партизанили. Первый раз деревню сожгли, а потом уже людей. У мамы сгорели четыре сестры с детьми. И у четырех братьев жены с детьми.

«У мамы сгорели четыре сестры с детьми». Генпрокуратура продолжает сбор данных о геноциде белорусов-7

Фрагмент допроса потерпевшей К., 1939 г.р., об обстоятельствах сожжения жителей д. Медведи Верхнедвинского района:
В этот день немцы на мотоциклах, на машинах приехали в деревню и начали сразу грабеж. Жители, старики и инвалиды, – согнали всех в сарай и сожгли. Обложили соломой и зажгли.

«У мамы сгорели четыре сестры с детьми». Генпрокуратура продолжает сбор данных о геноциде белорусов-10

Более 10 300 населенных пунктов уничтожили фашисты на территории нашей страны. Это последние цифры Генпрокуратуры. И очевидно, не последние. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа продолжается.

«У мамы сгорели четыре сестры с детьми». Генпрокуратура продолжает сбор данных о геноциде белорусов-13

Сергей Шикунец, заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Беларуси:
Дело расследуется уже более полутора лет. Огромный массив информации нам еще предстоит отработать. В первую очередь это архивные документы. Содействие в предоставлении архивных данных нам оказывает Российская Федерация. Кроме этого, продолжается работа над установлением очевидцев, свидетелей тех страшных событий, осмотр архивных уголовных дел, в которых тоже содержится информация, имеющая значение для уголовного дела. Расследование продолжается. О сроках окончания расследования пока говорить сложно.

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