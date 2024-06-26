В Генпрокуратуре поделились новыми сведениями о расследовании дела о геноциде белорусского народа в годы ВОВ

Сергей Шикунец, заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Действительно, расследование продолжается чуть более трех лет, но уже за этот период сделано не мало. И самое главное на сегодня, одна их целей расследования уголовного дела – это показать то, что масштаб трагедии намного шире и больше, чем говорилось ранее. В частности, установлено 3 100 ранее не известных сельских населенных пунктов, сожженных полностью или частично в годы Великой Отечественной войны, и среди них новые 102 сестры Хатыни. Теперь уже не менее 288 сел и деревень, которые были сожжены полностью, вместе с жителями и не возродились после войны.

Также установлено более 40 ранее не установленных карательных операций, проведенных фашистскими захватчиками и их пособниками на территории нашей страны. А каждая карательная операция – это десятки тысяч убитых ни в чем неповинных людей. Также установлено более 80 ранее неизвестных лагерей смерти, функционировавших на территории БССР. Это и гетто, и концентрационные лагеря, и лагеря детские, донорские, пересыльные и так далее.

И уже мы говорим, что в годы Великой Отечественной войны погиб каждый третий. Потому что этому есть подтверждение в материалах уголовного дела. Конечно, предстоит еще сделать немало. В первую очередь предстоит проделать огромную аналитическую работу с архивными документами, которые есть в нашем распоряжении, которые есть благодаря коллегам из Российской Федерации. А там новые сведения о геноциде, там новые факты зверств, которые чинили каратели на территории нашей страны.