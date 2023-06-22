«Геноцид белорусского народа». Как в Генпрокуратуре работали над созданием этой книги?

Шаг к восстановлению исторической справедливости. В основе книги «Геноцид белорусского народа» лежат материалы уголовного дела, начатого Генеральной прокуратурой Беларуси в 2021 году, целью которого стало установление всех фактов массового уничтожения мирных жителей, а также лиц, причастных к этому преступлению, привлечение их к ответственности и увековечение памяти погибших. Подробнее об этом поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Сергеем Шикунцом, заместителем руководителя следственной группы по уголовному делу о геноциде белорусского народа – заместителем начальника управления Генеральной прокуратуры. Как долго велась работа над созданием книги «Геноцид белорусского народа»? Алена Ланская, ведущая:

Расскажите о книгах, которые у нас лежат на столе. Как долго велась работа над их созданием?

Сергей Шикунец, заместитель руководителя следственной группы по уголовному делу о геноциде белорусского народа – заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры:

Прежде чем рассказать о том, как издавались эти книги, хотел бы пару слов сказать, что уголовное дело расследуется чуть более двух лет. И помимо проведения следственных действий и процессуальных, прокурорскими работниками проводятся еще широкомасштабная информационная работа. Это нужно и для того, чтобы сохранить нашу историческую память, обеспечить идеологическую преемственность поколений. Одной из форм информационной работы является и издание книг, о которых мы сегодня говорим. Эти книги основаны исключительно на полученных в ходе расследования уголовного дела фактах и сведениях о геноциде, на основании работы в архивных фондах нашей страны, в архивных фондах России. Нами в ходе следствия установлены тысячи еще живых очевидцев тех страшных событий. В ходе следствия устанавливается масса новых, ранее неизвестных фактов. И в большинстве своем именно эти ранее неизвестные обстоятельства геноцида и легли в основу книги. И на сегодня мы уже можем сказать, что масштабы трагедии геноцида намного шире, чем об этом говорилось ранее. Тому свидетельство – результаты расследования. Именно в этих двух книгах мы говорим и об этом. Александр Стасевич, ведущий:

А для кого предназначена эта книга? Сергей Шикунец:

Эти книги рассчитаны на широкий круг читателей. Это может быть и банкир, и государственный служащий, и студент, и даже учащийся. Здесь максимально доступно, четко, кратко изложена вся информация о геноциде, полученная в ходе следствия. Книга издана сразу на двух языках: русском и английском.

Какую оценку книга получила за рубежом? Александр Стасевич:

И что говорят коллеги? Какую оценку книга получила за рубежом? Сергей Шикунец:

Очень широкий положительный отклик. Генеральным прокурором Республики Беларусь издание разосланы во многие европейские страны, в страны арабского мира. Отовсюду приходят слова благодарности от генеральных прокуроров этих стран, от генерального прокурора Израиля, поскольку здесь поднята тема уничтожения еврейского населения. Это тоже белорусский народ. Мы же не разделяем по национальному признаку. От генерального прокурора Германии пришел положительный отзыв. То есть очень широкий положительный отзыв получили эти издания. Алена Ланская:

А есть ли какой-то факт, информация, которая ранее не была известна людям? Сергей Шикунец:

Этих фактов масса. Вторая часть книги «Геноцид белорусского народа. Лагеря смерти», здесь впервые в истории мы говорим о местах массового содержания населения, говорим о них как о лагерях смерти. На территории Беларуси нацистской Германией были организованы все виды мест принудительного содержания, то есть это и концлагеря, и фильтрационные, и трудовые, и детские, и шталаги (лагеря для военно-пленных). Материалы уголовного дела нам позволяют однозначно сказать, что все эти места – это лагеря смерти. Независимо от вида там царила смерть. Или это прямое физическое уничтожение (концлагеря), или создание невыносимых условий для жизнедеятельности, то есть голод, холод, заражение вирусами, что тоже влекло смерть. Также здесь приведены факты о ранее неизвестных до начала расследования лагерях смерти. Например, на территории Гродненской области в нескольких районах были организованы детские донорские лагеря, где у детей брали кровь для раненых солдат вермахта. И деток, которые умирали, хоронили прямо там, особо никто не задумывался. В ходе расследования мы подтвердили этот факт, он тоже нашел отражение в этой книге, приводим и показания свидетелей, и архивные документы. И таких фактов очень много. Когда выпустят третье издание? Алена Ланская:

А ведь готовится уже третье издание.