Прямой эфир

Не жалели даже младенцев. Как каратели мстили мирному населению за неудачи на фронте

12 мая 2024 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Уже больше 3 лет наша страна ведет расследование фактов геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной. В Генпрокуратуре заявили, что в ближайшее время инициируют новые уголовные дела в отношении нацистских карателей. Беларуси важно добиться юридического признания факта геноцида, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ведь мы получаем все новые и новые сведения, которые говорят, что масштаб трагедии намного больше, чем мы знаем и можем себе представить. Только в последнее время Генпрокуратура установила более 3 тысяч ранее неизвестных сельских населенных пунктов, пострадавших от рук карателей. Среди них более сотни – это новые сестры Хатыни. То есть населенные пункты, которые были уничтожены вместе с жителями и уже не возродились. Таких скорбных мест в Беларуси уже 288, и это далеко не окончательный список.

Ей чудом удалось спастись. 94-летняя Мирия Осянина до сих пор вспоминает самый страшный январь своей жизни. Буквально трех дней хватило карателям, чтобы принести смерть в десятки деревень Жлобинского района. Цель оккупантов – не оставить ни одной живой души.

Не жалели даже младенцев. Как каратели мстили мирному населению за неудачи на фронте-1

Мирия Осянина, свидетель событий Великой Отечественной войны:
Немцы сделали блокаду. Начали стрелять, лай собак мы слышали там и сбежали. С отцом залезли вдвоем и сидели под елкой целый день.

Не жалели даже младенцев. Как каратели мстили мирному населению за неудачи на фронте-4

Массовые расправы над мирными жителями в 1944 году – своеобразная месть за немецкие неудачи на фронте. Жестокость отступающей армии не вызывала сомнений.

Не жалели даже младенцев. Как каратели мстили мирному населению за неудачи на фронте-7

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Ожидая освобождения, местные жители уходили в леса и болота, прятались в таких землянках. А немцы, отступая, проводили карательные операции. Фашисты под видом партизан обнаружили, где находились люди, и жестоко расправились с ними. В основном это было мирное население: старики, женщины и дети.

Одну из землянок с мирными жителями немцы окружили. Выводили людей по одному и расстреливали. Но двоим удалось уцелеть.

Мирия Осянина:
Выстрелили, ей попало в плечо, и она осталась жива и лежала на своем сыне. Еще девушка была, она тоже побежала. Ей нигде не попало. Даже не царапнуло.

Не жалели даже младенцев. Как каратели мстили мирному населению за неудачи на фронте-10

Со звериной жесткостью в этом лесу в январе 44-го каратели расстреливали наших соотечественников. Долгие годы эта страница истории была скрыта от широкой публики. Свидетельства выживших затерялись среди тысячи других похожих трагических эпизодов. Спустя годы правоохранители восстанавливают ход тех событий, буквально по крупицам собирая общую картину.

Не жалели даже младенцев. Как каратели мстили мирному населению за неудачи на фронте-13

Костные останки человека, где можно выделить отсутствие мягких тканей.

Не жалели даже младенцев. Как каратели мстили мирному населению за неудачи на фронте-16

Андрей Аношко, заместитель прокурора Жлобинского района:
Место это болотистое. Это объясняет и трудность нашей работы, пришлось бороться со стихией, откачивать воду.

В лесу под деревней Казимирово найдены костные останки не менее четырех человек, среди них одного подростка. Но, по свидетельствам очевидцев и сохранившимся записям партизана, в этом лесу могло быть убито более сотни человек. Весомый шаг в расследовании этого уголовного дела позволили сделать архивные акты.

Не жалели даже младенцев. Как каратели мстили мирному населению за неудачи на фронте-19

Андрей Аношко:
Это не единственный объект. Этот лес хранит довольно много тайн, и мы еще не знаем, какие откроются впереди.

Спустя десятилетия подобные факты стираются из памяти. Но не в нашей стране. В Беларуси не прекращают искать новые доказательства необъяснимой жестокости карателей.

Не жалели даже младенцев. Как каратели мстили мирному населению за неудачи на фронте-22

Глеб Прокофьев:
Урочище Уручье. Именно сюда с 41-го по 44-й свозили и расстреливали мирных жителей и военнослужащих. Мертвые тела укладывали в несколько слоев и засыпали землей.

Картина, от которой стынет кровь в венах. 19 ям-могил и 38 тысяч жестоко убитых человек.

Не жалели даже младенцев. Как каратели мстили мирному населению за неудачи на фронте-25

Сергей Шикунец, заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генпрокуратуры Беларуси:
На всех практически костных останках имеются следы пулевых отверстий, что говорит о том, что причина смерти, как правило, выстрел в голову. В последующем костные останки будут извлечены, проведены соответствующие экспертные исследования.

Не жалели даже младенцев. Как каратели мстили мирному населению за неудачи на фронте-28

Восстановить ход событий военных 40-х пытаются и поисковики под Новополоцком. В лесу, на месте падения одного из советских бомбардировщиков найдено несколько десятков фрагментов фюзеляжа, механических деталей, а также табличка с заводским номером самолета. Последняя находка помогла сузить поиск экипажей до трех, которые не вернулись с рокового боевого вылета на ближайший аэродром.

Подробности в видеоматериале.

# Великая Отечественная война # общество # Глеб Прокофьев # Сергей Шикунец

Другие новости рубрики

Все новости
Более 200 гимназистов в Минске станцевали вальс Победы – как это было?
12 мая 2024 17:06

Более 200 гимназистов в Минске станцевали вальс Победы – как это было?

«Для нас это очень важный праздник». Молодые белорусы по всей стране дают клятву беречь и защищать Родину
12 мая 2024 15:06

«Для нас это очень важный праздник». Молодые белорусы по всей стране дают клятву беречь и защищать Родину

Дмитрий Жук: нужно заново отстраивать модель идеологического воспитания, начиная с начальной школы
12 мая 2024 14:03

Дмитрий Жук: нужно заново отстраивать модель идеологического воспитания, начиная с начальной школы

Александр Лукашенко: мы обязаны сохранить единство, чтобы сберечь свою страну
12 мая 2024 13:37

Александр Лукашенко: мы обязаны сохранить единство, чтобы сберечь свою страну

«Прочувствовали дух патриотизма». Слова клятвы главным символам страны прозвучали на площади Славы в Могилёве
12 мая 2024 12:24

«Прочувствовали дух патриотизма». Слова клятвы главным символам страны прозвучали на площади Славы в Могилёве

«Процветают патриотизм и любовь к Родине». Что значит для молодых белорусов День государственных символов?
12 мая 2024 11:14

«Процветают патриотизм и любовь к Родине». Что значит для молодых белорусов День государственных символов?

Лукашенко: «Наш народ определил свой путь развития и заложил основы политики белорусского государства»
12 мая 2024 10:54

Лукашенко: «Наш народ определил свой путь развития и заложил основы политики белорусского государства»

Марина Василевская передала Президенту Беларуси флаг, который побывал на МКС
12 мая 2024 10:42

Марина Василевская передала Президенту Беларуси флаг, который побывал на МКС

В День госсимволов белорусские студенты принимают участие в церемониях с принесением клятвы верности
12 мая 2024 10:08

В День госсимволов белорусские студенты принимают участие в церемониях с принесением клятвы верности

«Чувство принадлежности к народу». Беларусь отмечает День госсимволов. Что для нас значит этот день?
12 мая 2024 09:42

«Чувство принадлежности к народу». Беларусь отмечает День госсимволов. Что для нас значит этот день?

Клишевич: наша госсимволика олицетворяет жизнь и судьбы миллионов белорусов, она нас объединяет
12 мая 2024 08:59

Клишевич: наша госсимволика олицетворяет жизнь и судьбы миллионов белорусов, она нас объединяет

Александр Лукашенко: «Люди гордятся тем, что они настоящие белорусы. Это и есть народное единство»
12 мая 2024 08:20

Александр Лукашенко: «Люди гордятся тем, что они настоящие белорусы. Это и есть народное единство»