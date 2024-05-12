Не жалели даже младенцев. Как каратели мстили мирному населению за неудачи на фронте

Уже больше 3 лет наша страна ведет расследование фактов геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной. В Генпрокуратуре заявили, что в ближайшее время инициируют новые уголовные дела в отношении нацистских карателей. Беларуси важно добиться юридического признания факта геноцида, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь мы получаем все новые и новые сведения, которые говорят, что масштаб трагедии намного больше, чем мы знаем и можем себе представить. Только в последнее время Генпрокуратура установила более 3 тысяч ранее неизвестных сельских населенных пунктов, пострадавших от рук карателей. Среди них более сотни – это новые сестры Хатыни. То есть населенные пункты, которые были уничтожены вместе с жителями и уже не возродились. Таких скорбных мест в Беларуси уже 288, и это далеко не окончательный список. Ей чудом удалось спастись. 94-летняя Мирия Осянина до сих пор вспоминает самый страшный январь своей жизни. Буквально трех дней хватило карателям, чтобы принести смерть в десятки деревень Жлобинского района. Цель оккупантов – не оставить ни одной живой души.

Мирия Осянина, свидетель событий Великой Отечественной войны:

Немцы сделали блокаду. Начали стрелять, лай собак мы слышали там и сбежали. С отцом залезли вдвоем и сидели под елкой целый день.

Массовые расправы над мирными жителями в 1944 году – своеобразная месть за немецкие неудачи на фронте. Жестокость отступающей армии не вызывала сомнений.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Ожидая освобождения, местные жители уходили в леса и болота, прятались в таких землянках. А немцы, отступая, проводили карательные операции. Фашисты под видом партизан обнаружили, где находились люди, и жестоко расправились с ними. В основном это было мирное население: старики, женщины и дети. Одну из землянок с мирными жителями немцы окружили. Выводили людей по одному и расстреливали. Но двоим удалось уцелеть. Мирия Осянина:

Выстрелили, ей попало в плечо, и она осталась жива и лежала на своем сыне. Еще девушка была, она тоже побежала. Ей нигде не попало. Даже не царапнуло.

Со звериной жесткостью в этом лесу в январе 44-го каратели расстреливали наших соотечественников. Долгие годы эта страница истории была скрыта от широкой публики. Свидетельства выживших затерялись среди тысячи других похожих трагических эпизодов. Спустя годы правоохранители восстанавливают ход тех событий, буквально по крупицам собирая общую картину.

Костные останки человека, где можно выделить отсутствие мягких тканей.

Андрей Аношко, заместитель прокурора Жлобинского района:

Место это болотистое. Это объясняет и трудность нашей работы, пришлось бороться со стихией, откачивать воду. В лесу под деревней Казимирово найдены костные останки не менее четырех человек, среди них одного подростка. Но, по свидетельствам очевидцев и сохранившимся записям партизана, в этом лесу могло быть убито более сотни человек. Весомый шаг в расследовании этого уголовного дела позволили сделать архивные акты.

Андрей Аношко:

Это не единственный объект. Этот лес хранит довольно много тайн, и мы еще не знаем, какие откроются впереди. Спустя десятилетия подобные факты стираются из памяти. Но не в нашей стране. В Беларуси не прекращают искать новые доказательства необъяснимой жестокости карателей.

Глеб Прокофьев:

Урочище Уручье. Именно сюда с 41-го по 44-й свозили и расстреливали мирных жителей и военнослужащих. Мертвые тела укладывали в несколько слоев и засыпали землей. Картина, от которой стынет кровь в венах. 19 ям-могил и 38 тысяч жестоко убитых человек.

Сергей Шикунец, заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генпрокуратуры Беларуси:

На всех практически костных останках имеются следы пулевых отверстий, что говорит о том, что причина смерти, как правило, выстрел в голову. В последующем костные останки будут извлечены, проведены соответствующие экспертные исследования.