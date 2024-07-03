102 ранее неизвестных сестры Хатыни. Рассказываем о расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа

В январе 2022 года в Беларуси подписали закон о геноциде белорусского народа. Беспрецедентному делу вновь дали ход, чтобы каждый виновный получил приговор. Лагерям смерти посвящена вторая книга серии «Геноцид белорусского народа. Лагеря смерти» Генпрокуратуры Беларуси. Почему так важно говорить на эти темы спустя 80 лет?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Шикунец, заместитель руководителя следственной группы по уголовному делу о геноциде белорусского народа.

Юрий Царев, ведущий:

Как вы считаете, почему так важно говорить на эти темы спустя такое большое количество времени? Прошло 80 лет. Ведь подняты были все архивы, и многим уголовным делам был дан ход.