102 ранее неизвестных сестры Хатыни. Рассказываем о расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа

В январе 2022 года в Беларуси подписали закон о геноциде белорусского народа. Беспрецедентному делу вновь дали ход, чтобы каждый виновный получил приговор. Лагерям смерти посвящена вторая книга серии «Геноцид белорусского народа. Лагеря смерти» Генпрокуратуры Беларуси. Почему так важно говорить на эти темы спустя 80 лет?
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Шикунец, заместитель руководителя следственной группы по уголовному делу о геноциде белорусского народа.
Юрий Царев, ведущий:
Как вы считаете, почему так важно говорить на эти темы спустя такое большое количество времени? Прошло 80 лет. Ведь подняты были все архивы, и многим уголовным делам был дан ход.
Сергей Шикунец, заместитель руководителя следственной группы по уголовному делу о геноциде белорусского народа:
Принятию решения о возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусского народа способствовали определенные антиобщественные, антипатриотические события, которые произошли в августе 2020 года и последующий постэлекторальный период. Действия экстремистов, пытавшихся совершить в нашей стране госпереворот, подпитываемые идеями нацизма, заставили нас вновь обратиться к нашей истории, ее трагическим страницам. Естественно, трагические страницы – это история Великой Отечественной войны. Стало понятно, что необходимо принимать экстренные меры по противодействию антигосударственной, антиобщественной деятельности, противодействуя переписыванию истории, фальсификации итогов Великой Отечественной войны. Именно эти процессы антиобщественные, антипатриотические способствовали принятию решения о возбуждении уголовного дела о геноциде.
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