Национальное собрание Беларуси намерено подписать Меморандум о взаимопонимании с Арабским парламентом Лиги арабских государств. Его штаб-квартира находится в Каире и сегодня, 27 мая, там прошла встреча председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко с руководством парламентского объединения, в которое входит 20 стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их числе – надежные партнеры Беларуси, такие как Арабские Эмираты и Оман. Сегодня Лига арабских государств – важный игрок на мировой политической арене, который заинтересован в сотрудничестве с государством в самом центре Европы. Взаимодействие на межгосударственном уровне гарантирует поддержку нашей страны арабскими партнерами на международной арене.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Мы используем эту площадку как для установления более глубоких контактов со странами арабского мира, так и для развития конкретных направлений сотрудничества. Двери штаб-квартиры Лиги арабских государств всегда открыты для Республики Беларусь. Нас всегда принимают на самом высоком уровне.

Тарик Насыр, заместитель председателя Арабского парламента:

Отношения между Республикой Беларусь и Египтом развиваются особенно интенсивно как в экономической, так и в промышленной и туристической сферах. Мы наслышаны, что Беларусь обладает значительным промышленным потенциалом и опытом в части цифровизации сельского хозяйства, который уже был успешно применен в нескольких регионах Египта. Это, в свою очередь, содействует укреплению взаимосвязей между нашими странами, увеличению объемов поставок и созданию новых производств.

Сегодня белорусская делегация в Египте проведет переговоры с заместителем премьер-министра Арабской Республики и министром промышленности и транспорта. Посетит производственную площадку дилера Минского автомобильного завода в Каире. Вечером за круглым столом пройдет встреча с представителями крупного бизнеса Египта.