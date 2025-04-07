Голос Беларуси зазвучал на весь мир! Что приняли на полях Ассамблеи Межпарламентского союза?

Новый импульс для развития двусторонних отношений. Продолжается официальный визит белорусской парламентской делегации в Узбекистан. 7 апреля в рамках 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза, которую в эти дни принимает Ташкент, председатель Совета Республики встретилась с Президентом Узбекистана. В начале диалога Наталья Кочанова передала Шавкату Мирзиееву искренние приветствия и наилучшие пожелания от белорусского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Узбекистан для Беларуси – один из ключевых партнеров в Центральной Азии. И стороны в очередной раз подтвердили готовность к тесному взаимодействию. В ходе переговоров был отмечен динамичный рост объемов товарооборота. Страны успешно реализуют кооперационные проекты в промышленности и сельском хозяйстве. Продуктивное взаимодействие налажено между регионами. Не малую роль в развитии и укреплении связей играет и межпарламентский диалог. Стороны подчеркнули, что эту практику необходимо продолжать, включая обеспечение контроля и содействие своевременному исполнению договоренностей на высшем уровне. На полях Ассамблеи белорусская делегация участвовала не только в официальных мероприятиях – переговоры шли и в кулуарах. С кем встречались, о чем шла речь – Алеся Иванова знает подробности.

Обеспечение гендерного равенства, развитие науки и технологий, поддержка молодежных инициатив. Это лишь малая часть тем, которые звучат на полях Ассамблеи Межпарламентского союза. Парламентарии из разных стран мира делятся мнениями в решении глобальных проблем. Запрос на социальную справедливость выходит на первый план, и здесь белорусский опыт может стать примером для многих народов. Ирина Левкович, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Юбилейная Ассамблея Межпарламентского союза – это весьма важное значение в сотрудничестве парламентов всех стран. И я думаю, что Беларусь здесь, безусловно, представлена очень достойно, как полноправный член. Для многих стран очень важным остается социальная проблема в обществе – ликвидация неравенства, ликвидация нищеты. Все те вопросы, которые у нас уже, к счастью, успешно решены.

Наша делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой приняла участие в мероприятиях Ассамблеи. Голос Беларуси звучал с главной трибуны форума – на общих дебатах и конференции Движения неприсоединения. Очередным важным шагом на пути к сближению Беларуси и Узбекистана стала встреча Натальи Кочановой с Шавкатом Мирзиеевым. Теплые отношения, многие годы связывающие наши страны, приносят свои плоды. Успехи в разных направлениях только подтверждают правильный вектор двустороннего сотрудничества. Сегодня Президент Узбекистана также выступил с обращением перед участниками Ассамблеи. Выразив надежду, что парламентарии разных стран мира смогут объединить усилия для решения важных социальных проблем. Подробности. Президент Узбекистана также отметил белорусскую инициативу по сохранению исторической памяти. Заявление к 80-летию Великой Победы приняла геополитическая группа Межпарламентского союза «Евразия», председательство в которой в этом году перешло к Беларуси. Документ призывает осуждать и не допускать фальсификации истории, а также решительно противодействовать оправданию нацистских движений.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам:

В год 80-летия Победы очень важно напомнить абсолютно всем странам о Великой Победе, о том, что именно советский народ внес огромный вклад в эту Победу, о необходимости защищать память об этой Победе. Для нас это было очень важно услышать, и это прозвучало в речи Президента Узбекистана. Алеся Иванова, корреспондент:

Белорусская делегация принимает участие не только в официальных мероприятиях Ассамблеи, многие встречи с коллегами проходят, как говорится, на ногах, в перерывах между общими дебатами, некоторые из них прямо в этом зале. И надо сказать, обсудить действительно есть что. Помимо укрепления партнерских отношений в разных сферах, в эти дни на полях форума звучат темы глобальные – это сохранение мира, социальное равенство и повышение благосостояния народов. Об этом и не только руководитель белорусской делегации говорила с коллегами из Алжира, Вьетнама, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Также переговоры состоялись с главой Межпарламентского союза Тулией Эксон. Наталья Кочанова отметила актуальность социальных тем, поднятых на Ассамблее, и поддержала руководителя форума в стремлении вместе решать глобальные проблемы.

Тулия Эксон, председатель Межпарламентского союза:

На Ассамблее мы рассматриваем вопросы гармоничного развития принципов справедливости и социального прогресса, роль парламентариев в сокращении бедности и обеспечении устойчивого развития, расширение международного сотрудничества в сферах образования, здравоохранения, экологии. Нам важно, что сегодня здесь присутствует столько неравнодушных политиков и дипломатов, которым небезразличны судьбы людей. Международная площадка – место не только для укрепления отношений, но и возобновления разорванных связей. Смена власти в США намекает на потепление в отношениях Беларуси и Запада. Что важнее: европейские парламентарии готовы к конструктивному диалогу, особенно когда речь идет о вопросах, волнующих каждого из нас.