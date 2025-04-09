В рамках мероприятий 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рачков принял участие в заседании Постоянного комитета по делам ООН. Парламентарий выступил с докладом о растущей роли БРИКС в международных отношениях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил Сергей Рачков, с начала 2025 года Беларусь имеет статус государства-партнера объединения. Минск рассматривает БРИКС в качестве авторитетной международной площадки. Этот союз государств объединяет усилия глобального большинства, направленные на формирование подлинной многополярности, равенства и инклюзивности в международных отношениях, поиск эффективных способов решения актуальных проблем.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам:
Присоединение к деятельности БРИКС стало продуманным и осознанным внешнеполитическим шагом Беларуси. Именно с БРИКС множество стран, включая нашу страну, связывают надежды на трансформацию международной системы в направлении справедливого многополярного мироустройства. Как отметил Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко в ходе выступления на XVI саммите БРИКС в Казани, БРИКС – это сообщество будущего. По своему потенциалу оно может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада, который оказался не способным нести ответственность за цивилизационное развитие международных отношений.
Белорусская делегация предложила провести парламентский саммит по безопасности в формате «БРИКС плюс» и отметила принципиальную необходимость укреплять парламентское измерение союза, обеспечивать сближение правовых систем его участников и создавать условия для всесторонней интеграции.