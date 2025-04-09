В рамках мероприятий 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рачков принял участие в заседании Постоянного комитета по делам ООН. Парламентарий выступил с докладом о растущей роли БРИКС в международных отношениях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Сергей Рачков, с начала 2025 года Беларусь имеет статус государства-партнера объединения. Минск рассматривает БРИКС в качестве авторитетной международной площадки. Этот союз государств объединяет усилия глобального большинства, направленные на формирование подлинной многополярности, равенства и инклюзивности в международных отношениях, поиск эффективных способов решения актуальных проблем.