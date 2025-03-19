Сербию толкают в пропасть! Сможет ли Запад повторить украинский сценарий?

Вот уже несколько месяцев внимание мировой общественности приковано к событиям в Сербии. Ситуация в стране, мягко говоря, начала выходить из-под контроля: избитые чиновники, фаеры в парламенте и стычки с полицией – все это постоянно повышает градус напряженности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. «История повторяется» – именно в этом контексте приходит на ум такая фраза. И совершенно очевидно, что очередная «искрящая история» – теперь и в Белграде – очень нужна кому-то за пределами этой страны. Очередной точкой кипения стала отставка премьер-министра Милоша Вучевича. Так откуда растут «уши» цветных революций и насколько они длинные на этот раз – в нашем следующем материале.

Сербия – колыбель цветных революций, где Запад впервые применил тактику массовых протестов еще до того, как это стало мейнстримом. Однако нынешние события нельзя назвать классикой жанра, как это было в Киеве, Тбилиси или Ереване. В подобных ситуациях политтехнологи могут зацепиться за случайные происшествия, которые искусственно раскручиваются до немыслимых размеров. Так и произошло в Сербии. В ноябре 2024 года на вокзале в городе Нови-Сад при обрушении козырька погибли 15 человек. После чего протестующие студенты и сторонники оппозиции начали бессрочную кампанию против президента Вучича: блокируя вузы, перекрывая дороги и транспортные развязки и устраивая марши в столице.

В числе требований манифестантов – расследовать обвинения в коррупции, отставка всех высших должностных лиц и освобождение от преследования задержанных на протестах. Власти пошли на встречу: в отставку был сразу же отправлен глава Минстроя, прокуратурой заведены уголовные дела против мэрии города, а участники беспорядков амнистированы. Однако ни один из встречных шагов правительства не прекратил протесты.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Конечно, они хотели бы полностью подчинить Сербию своему внешнему управлению, но для этого у них не получается использовать демократические политические методы через выборную процедуру, поэтому выводят на улицы прежде всего молодежь, которая менее опытна, использует ее эмоциональный настрой. Используется та большая трагедия в Нови-Саде, когда погибли люди после обрушения козырька на железнодорожном вокзале.