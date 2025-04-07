Наталья Кочанова встретилась с президентом Узбекистана

Председатель Совета Республики встретилась с Президентом Узбекистана. В эти дни белорусская делегация во главе с Натальей Кочановой находится с визитом в Ташкенте, где принимает участие в мероприятиях 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим утром на полях форума Шавкат Мирзиёев выступил перед участниками Ассамблеи.

В обращении к руководителям и членам парламентов глава Узбекистана подчеркнул, что сегодня страна уверенно идет по пути необратимых демократических реформ, реализует прагматичную внешнюю политику, ведет открытый и активный диалог с мировым сообществом. Также Шавкат Мирзиёев выразил надежду, что парламентарии разных стран смогут объединить усилия и задействуют лучшие традиции и передовой опыт в решении глобальных вопросов. Стоит отметить, что подходы Беларуси и Узбекистана во многом схожи: во внутренней политике – это прежде всего народ с его проблемами, а во внешней – миролюбивое развитие.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам:

Мы, парламентарии, реализуем многие из тех задач, о которых и говорил президент Мирзиёев. Конечно, в центре внимания были несколько вопросов. Прежде всего, это вопросы, связанные с социальной политикой государств. И здесь очень многое совпадает с подходами Республики Беларусь. Президент Мирзиёев отметил, что Узбекистан строит социально ориентированное государство. В центре внимания узбекского государства находится человек, как и в Республике Беларусь.

Беларусь так же, как и Узбекистан, выступает за дипломатические методы решения конфликтов как в Украине, так и на Ближнем Востоке. Сегодня страны поддерживают активный политический диалог, конструктивно взаимодействуют на международных площадках. На регулярной основе осуществляется обмен визитами на высшем и высоком уровнях. Стороны взаимодействуют как в двустороннем формате, так и в рамках ШОС, СНГ, евразийской интеграции.