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В Палате представителей состоялась встреча с делегацией из Индонезии

10 мая 2025 13:38
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Беларусь продолжает укреплять международные связи. О перспективах сотрудничества с Индонезией говорили 10 мая в Палате представителей, где состоялась встреча с парламентской делегацией этой страны, рассказали в программ Новости «24 часа» на СТВ.

В Палате представителей состоялась встреча с делегацией из Индонезии-2

Хотя между нами почти 10 тысяч километров, в Юго-Восточной Азии Индонезия – наш ключевой партнер. Экономики стран во многом дополняют друг друга. Так, партнеры заинтересованы в поставках белорусского общественного электротранспорта, удобрений и грузовой техники. Активизацию сотрудничества по этим направлениям обсудили парламентарии.

В Палате представителей состоялась встреча с делегацией из Индонезии-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Что касается парламентского сотрудничества, то мы взаимодополняем друг друга, мы хорошо взаимодействуем и в многосторонней парламентской дипломатии, на международных площадках, особенно в рамках Межпарламентского союза. В ходе ассамблей этой крупнейшей межпарламентской структуры бывают вопросы, которые затрагивают прямые интересы Республики Беларусь. И речь идет о тех санкционных действиях, критических подходах, прежде всего стран Запада, в отношении нашей страны. Индонезия всегда находится на стороне Республики Беларусь.

В Палате представителей состоялась встреча с делегацией из Индонезии-6

Накануне индонезийская делегация посетила парад в честь юбилея Великой Победы. Гости отметили высокий уровень проведения мероприятия и подтвердили солидарность с Беларусью в вопросах международной повестки.

# Беларусь-Индонезия # Сергей Рачков

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