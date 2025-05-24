Белорусская делегация направится с официальным визитом в Египет

Диалог парламентариев и подписание бизнес-контрактов. Белорусская делегация во главе с председателем палаты представителей Игорем Сергеенко направится с официальным визитом в Египет по приглашению парламента этой страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Каир связывают крепкие дружеские отношения. Открытое в 1997 году посольство в Египте стало первым белорусским дипучреждением в арабском мире. Президент Александр Лукашенко трижды посещал Каир с официальным визитом, в 2019 году Минск встречал лидера Египта. В составе белорусской делегации, которая отправится в Каир, также руководители крупных отечественных предприятий. В программе – встреча наших парламентариев с руководством североафриканского государства, посещение компании-партнера белорусских машиностроителей, круглый стол с участием представителей египетского бизнеса. Ожидается, что диалог завершит подписание соглашений о сотрудничестве и контрактов на поставку наших машин.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наши лидеры придают всегда такой серьезный импульс для развития отношений. Реализуется дорожная карта развития сотрудничества, в эпицентре которой находится, конечно, торгово-экономическое взаимодействие. Рынок Египта очень объемный, обширный. В этой стране проживает более 110 миллионов человек, и наша продукция востребована. Это и продукция машиностроения, сельскохозяйственная техника, металлы. В последнее время активно начала поставляться молочная продукция.

Между государствами идет обмен технологиями в области образования, медицины и фармакологии, высоких технологий. Также с 2024 года арабская Республика является членом БРИКС и поддерживает нашу страну на пути вступления в эту организацию. Напомним, сейчас наша Беларусь имеет статус страны-партнера в объединении.