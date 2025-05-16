Потенциал межпарламентского сотрудничества Беларуси и ОАЭ обсудили в Минске
Беларусь рассчитывает на поддержку Объединенных Арабских Эмиратов в вопросе получения статуса участника БРИКС. Об этом накануне говорили в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обсуждали и то, как наиболее эффективно выстроить работу и расширить взаимодействие по линии Минск-Абу-Даби. У Беларуси и ОАЭ полное взаимопонимание в разных плоскостях. Одна из них – парламентское измерение. Так межправительственная комиссия по сотрудничеству – площадка для поиска взаимного интереса в разных областях: от торговли до взаимных гуманитарных проектов.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы выступаем за развитие народной, парламентской дипломатии, чтобы наши люди, как в Беларуси, так и в Эмиратах, еще лучше понимали друг друга. Этому способствует развитие туризма, установление прямого авиасообщения. Задача парламентариев – использовать тот потенциал, который имеется в нашем сотрудничестве, во благо как Беларуси, так и Объединенных Арабских Эмиратов.
Ибрагим Салим Мохамед Аль-Мушаррах, Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Беларуси:
Беларусь и Эмираты продолжают развивать отношения в торгово-экономической, технологической сферах, а также в продовольственной безопасности. В подтверждение этому – десятки белорусских компаний открывают свои представительства в Эмиратах. Я очень надеюсь на то, что эти отношения продолжат развиваться и в будущем.
Отношения между Минском и Абу-Даби динамично развиваются. Стремительно растет товарооборот, причем большая составляющая приходится на белорусский экспорт, но это далеко не предел. У партнеров есть потенциал для развития отношений. К слову, ОАЭ являются одним из крупнейших инвесторов в Беларуси.