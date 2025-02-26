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Беларусь и Россия ратифицировали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства

26 февраля 2025 11:01
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Совместная оборона и защита от недружественных стран. Договор между Беларусью и Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства 26 февраля ратифицировали депутаты Палаты представителей в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия ратифицировали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства-2

Документом предусмотрено, что развитие белорусско-российских двусторонних отношений в сфере обеспечения безопасности не направлено против других государств и будет осуществляться в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Договор определяет взаимные обязательства сторон в сфере обороны и защиты суверенитета: нападение на одну из стран рассматривается как агрессия против обеих. В частности, стороны договорились поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами, а также предпринимать соответствующие действия в политической, военной и других сферах в случаях посягательств на безопасность любой из сторон и Союзного государства в целом.

Беларусь и Россия ратифицировали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства-4

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы ни одно государство не рассматриваем в качестве врага. И мы говорим об оборонительной политике, проводимой нашим государством. И это закрепляем, в том числе, в концептуальных документах: и в Концепции безопасности Союзного государства, и в этом договоре. Но вместе с тем все союзные обязательства закрепленные, в том числе, по применению всего спектра сил и средств против агрессии, развязанной в отношении нашего государства, – это будет та мера, которая будет задействована.

Беларусь и Россия ратифицировали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства-6

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей национального собрания Беларуси:
Мы его очень тщательно рассмотрели предварительно на заседании Комиссии по международным делам, задали необходимые вопросы. Я думаю, что здесь единое мнение о том, что этот договор соответствует нашим интересам, в том числе и Российской Федерации.

Парламент России также ратифицировал договор с Беларусью о гарантиях безопасности, он заключен на 10 лет с автоматическим продлением на последующие 10-летние сроки и вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами.

# Руслан Косыгин # Союзное государство # Сергей Рачков # Палата представителей

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