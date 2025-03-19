Беларусь и Республика Сербская обсудили вопрос организации программ по обмену студентами

Сотрудничество Беларуси и Республики Сербской основывается на славянском братстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с парламентской делегацией Республики Сербской Боснии и Герцеговины во главе с председателем Вече народов Сребренкой Голич.

Беларусь и Республика Сербская поддерживают друг друга на международной арене. Крепнут связи по таким направлениям, как наука, медицина и образование. В проработке вопрос организации программ по обмену студентами.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас в целом хорошие перспективы. В результате встречи в Палате представителей были обсуждены направления дальнейшего взаимодействия, те методы парламентской дипломатии, которые мы будем использовать для развития наших контактов и практического сотрудничества.

Программа официального визита парламентариев насыщенная: запланировано посещение промышленных и социальных объектов, знакомство с достопримечательностями нашей страны. Так, делегация уже побывала на экскурсии в музее истории Великой Отечественной войны, а утром на площади Победы в Минске состоялась церемония возложения цветов и венков к монументу и Вечному огню, зажженному в память о героях Великой Отечественной войны.