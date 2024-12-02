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Лукашенко – Наливайко: вам надо оторваться от этой тяжёлой кабинетной работы

02 декабря 2024 13:52
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Кадровые перестановки в Министерствах, дипкорпусе, на крупных предприятиях и не только. Президент согласовал кандидатуры на вакантные должности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – Наливайко: вам надо оторваться от этой тяжёлой кабинетной работы-2

Новый посол направится в Туркменистан. На эту должность Президент согласовал Станислава Чепурного. В числе приоритетных задач – увеличение экономических показателей двустороннего сотрудничества. Еще одно назначение дня – Сергей Наливайко, теперь уже экс-министр по налогам и сборам, отныне будет контролировать исполнение поручений главы государства на Могилевщине.

Лукашенко – Наливайко: вам надо оторваться от этой тяжёлой кабинетной работы-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Скажу так прямо: сколько можно там? Засиделся ты. Надо более активную работу. Вы будете работать вместе с Дмитрием Николаевичем [прим. ред. – Крутым] как фактически уполномоченные лица по Могилевской области. Он настаивал на вашей кандидатуре. Я с ним согласен, что вам надо оторваться от этой тяжелой кабинетной работы. Такая служба у министра по налогам. И заняться земной работой.

Сергей Наливайко утверждён на пост помощника Президента Могилёвщины – подробности здесь.

Лукашенко – Наливайко: вам надо оторваться от этой тяжёлой кабинетной работы-6

Сергей Наливайко, помощник Президента – инспектор по Могилевской области:
Кадровые подходы давно сформированы, они очень простые. Это принципиальность, честность, полная самоотдача делу. Да и не может в нашей стране быть какого-то кумовства, каких-то укрывательств или покрывательств.

# Александр Лукашенко # Сергей Наливайко

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