Лукашенко – Наливайко: вам надо оторваться от этой тяжёлой кабинетной работы

Кадровые перестановки в Министерствах, дипкорпусе, на крупных предприятиях и не только. Президент согласовал кандидатуры на вакантные должности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый посол направится в Туркменистан. На эту должность Президент согласовал Станислава Чепурного. В числе приоритетных задач – увеличение экономических показателей двустороннего сотрудничества. Еще одно назначение дня – Сергей Наливайко, теперь уже экс-министр по налогам и сборам, отныне будет контролировать исполнение поручений главы государства на Могилевщине.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скажу так прямо: сколько можно там? Засиделся ты. Надо более активную работу. Вы будете работать вместе с Дмитрием Николаевичем [прим. ред. – Крутым] как фактически уполномоченные лица по Могилевской области. Он настаивал на вашей кандидатуре. Я с ним согласен, что вам надо оторваться от этой тяжелой кабинетной работы. Такая служба у министра по налогам. И заняться земной работой. Сергей Наливайко утверждён на пост помощника Президента Могилёвщины – подробности здесь.