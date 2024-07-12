В Минске наградили лучших работников налоговых органов

Налоговая служба страны выполняет сложнейшие задачи и показывает высокие результаты. В преддверии профессионального праздника, Дня налоговых органов Беларуси, в Минске чествовали тех, для кого это не просто профессия, а призвание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучшим из лучших вручены почетные грамоты и благодарности.

А еще обозначены ключевые ориентиры в дальнейшей работе. В их числе поиск новых эффективных возможностей для развития экономики и обеспечения стабильности в обществе, соблюдение баланса интересов государства и плательщиков. Уже сделан ряд шагов, направленных на упрощение уплаты налогов, снижения налоговой нагрузки. Отдельное внимание цифровизации процессов, совершенствованию современных технологий, которыми пользуется все большее количество людей.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Беларуси:

С точки зрения тех задач, которые мы ставим для себя на перспективу, на дополнительном выстраивании доверительных взаимоотношений между гражданами государства, налогоплательщиками налоговой службы, благодаря тому, что мы лишний раз не беспокоим добросовестных плательщиков, что мы избирательно концентрируем свое внимание на нарушителях налогового законодательства. Мы делаем эти шаги для повышения доверия.