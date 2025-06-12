Лукашенко: если мы говорим, что у нас Год благоустройства, то каждый человек должен это почувствовать

Принципиально и жестко подходить к отбору кадров, выработать и наконец сформулировать национальную идею белорусов, а еще выстроить четкую идеологическую работу в стране – вот лишь некоторые задачи, которые 12 июня Александр Лукашенко поставил перед главным политическим штабом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вдумчивости, рациональности, а не просто топорного исполнения Александр Лукашенко требует от всей вертикали. Что говорить, к АП эти требования в разы выше. Глава государства большую часть совещания сегодня посвятил работе помощников Президента – инспекторов по областям. Глаза и уши Александра Лукашенко в регионах – люди, которые обязаны иметь свое независимое мнение, но видеть так, как видит глава государства.

Сергей Наливайко, помощник Президента Беларуси – инспектор по Могилевской области:

Не твоих тем и не твоих вопросов здесь нет. Второй аспект – конечно, это очень важно и постоянно себя стараешься настраивать – надо смотреть на вещи глазами Президента. Зная его требовательность, принципиальность и такую точность и предметность, это не всегда получается, но это заставляет расти, подтягиваться. Поэтому, действительно, некоторые вещи, с которыми раньше вообще ни я, ни мои коллеги не сталкивались, сейчас усиленно изучаем, осваиваем. Поэтому с разной степенью успешности получается. Да, сложно. Приходится начинать вникать в то, что от тебя далеко. Потому и помощниками становятся единицы. Справедливости ради – очереди из желающих занять этот пост не наблюдается, потому что на этой позиции переждать или пересидеть не получится.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Просто вот там сидеть и высиживать чего-то – слушайте, это позор. Еще одна проблема кадровая. Я уже говорил, никто из Администрации Президента, правительства центрального аппарата особо не рванул вниз. А я проводил пример, я помню, в советские времена. Пойти инструктору ЦК работать председателем исполкома или первым секретарем райкома – это было наградой. Все радовались! Сколько у нас с центра поехали и показали прыть свою? Поэтому я от вас и требую: дайте результат, действуйте там. Но не с дуру: вот пришел и я тут я! Там есть губернатор, да. Но ты своими методами должен пройтись так, чтобы губернатор вспотел после вашего посещения того или иного места. А не то, что вы потом с ним потеете, когда поеду в Гродненскую область и на поле, а там, слушайте, камень на камень – посеяли. Но я же думаю: это же сеялкой прошлись по этим камням! Что с той сеялки осталось? Вы должны быть погружены в жизнь региона, вы должны знать каждый уголок региона и требовать, требовать, требовать и требовать. Если мы говорим о том на высоком уровне, что у нас Год благоустройства, то каждый человек, живущий там, должен почувствовать, что это Год благоустройства. А не то, что жалобы там: «Ах, мой участок заставили обкосить, и еще соседний 10 или 5 метров». Но есть и люди, которые у себя не могут участок обслужить. Разберитесь, почему. Может, там старушка живет, которой нужна помощь. Помогите ей.

А это уже вопрос работы с обращениями граждан. До уровня Администрации Президента их доходит от 18 до 20 тысяч. В лидерах бессменно ЖКХ, следом здравоохранение, земельные вопросы. Хорошая новость в том, что больше этих обращений не становится. Плохая в том, что они в принципе есть. Значит, не дорабатывает местная вертикаль, не дорабатывают те же помощники. Помимо зарегистрированных официально обращений, не стоит забывать о тропке протоптанной в «ТикТоке» и других соцсетях. Конечно, их мониторят, конечно, читают, и должны реагировать, но не идя на поводу в случае откровенной манипуляции.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

У нас у Президента простая позиция: мы должны видеть все абсолютно инфополе, для нас нет важных и неважных инфоповодов. Поэтому мы обрабатываем все обращения, которые поступают, и, естественно, уже с опытом тех людей, сотрудников, которые ими занимаются, мы видим, что действительно имеет под собой какую-то серьезную основу, а что просто идет как хайповая такая фоновая что ли история. Поэтому наличие соцсетей, «ТикТока» и прочих современных форм коммуникации усложняет работу в этом сегменте, потому что в огромном массиве не хочется упустить что-то важное, тем не менее мы обрабатываем абсолютно все. Как сказал глава АП, с Президентом сотрудники этого учреждения общаются ежедневно. Не все лично, но практически каждый через документы, которые готовят и кладут на стол первого лица. Чтобы вы понимали пласт и массив. Александр Лукашенко обязан рассматривать обращения о приеме в гражданство и о помиловании. Каждый отдельный случай. Каждый. Их не меньше полутысячи ежегодно, если мы говорим о помиловании. Под работу с документами Президент выделяет на неделе среду и субботу.

Александр Лукашенко:

Иногда вы мне пишете целый стос этих документов, бумаг. Слушайте, с ума можно сойти. С ума! Вот среду резервируем для того, чтобы все это, что накапливается в течение дней, и в субботу, перечитать. Но это страшная работа. Самая тяжелая работа. Зачем вы мне это пишете? Напишите три слова: да, нет, сделано, не сделано, кто виноват. Надо от этого бюрократизма уходить. Работая с кипами, требует разобраться с объемом, чтобы наше законодательство было прозрачным и без дубляжей. Работа в разгаре. После ревизии законодательства на 22 000 нормативных правовых актов стало меньше. И это не предел. Притом жесткое требование Президента: принципиально рассмотреть документы всех уровней.