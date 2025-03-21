Лукашенко провёл совещание с губернатором и помощником Президента по Могилёвской области

Александр Лукашенко напомнил о базовом – мы не настолько богаты, чтобы вкладываться в то, что не дает отдачи. И это касается не только Могилевской области, но и других регионов. Подход ко всем одинаковый. Прежде чем принимать решение, важно оценить, как каждый работает самостоятельно, использует уже оказанную прежде поддержку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все зависит от работы области. Если, Анатолий Михайлович, область плохо работает, какой смысл вкладывать туда деньги бесперспективно? Я всем так говорю, не только вам. Ты это должен знать лучше всех, потому что знаешь, как трудно собирать в бюджет эти деньги. Поэтому вот это мы должны помнить. Чисто по-человечески. Если политически, я могу вас послушать тут, покивать головой, поручить проработать эти вопросы и так далее. Ну, а если по-хозяйски, по-человечески, ты тут меня должен понимать в этом плане, я должен исходить именно из таких позиций. Рубль вложил – завтра два верни. Если должен, отдай. Если не отдаешь, ну так какой может быть с вами или с кем-то разговор, если вы не возвращаете обещанные деньги, или долги, или материальные какие-то ресурсы? Это касается всех. Это принципиально.

Поэтому давайте рассмотрим все ваши вопросы, которые вы изложили мне в письме. Может быть, у вас еще какие-то есть вопросы? Я готов их рассматривать и оказывать поддержку, если это нужно. Но при этом, если вы будете просить какую-то поддержку, я просил бы вас учитывать то, что для области делается сегодня.