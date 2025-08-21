Белстат подвёл итоги деятельности в преддверии 105-летнего юбилея

Свой профессиональный праздник 23 августа отметят те, кто стоит на страже достоверных данных. В преддверии 105-летия со дня образования статистической службы страны специалисты Белстата подвели итоги деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этой отрасли трудятся более 1700 человек. Работа скрупулезная, требует особой внимательности. В год специалисты сдают более двух миллионов отчетов. На сайте – более двух тысяч показателей.

Роль статистической службы в развитии страны трудно переоценить. Сбор и анализ различных данных – дело государственной важности. Точные данные необходимы для оценки экономических и социальных показателей. Ведь опираясь на них, принимаются важнейшие решения в разрезе всей республики и не только. Сведения, обработанные нашими статистами, представляют на международных площадках. Чтобы данные Белстата оставались самым надежным источником информации, специалисты внедряют в работу новые технологии. Так, последняя перепись населения была проведена в цифровом формате.