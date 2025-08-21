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Белстат подвёл итоги деятельности в преддверии 105-летнего юбилея

21 августа 2025 17:45
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Свой профессиональный праздник 23 августа отметят те, кто стоит на страже достоверных данных. В преддверии 105-летия со дня образования статистической службы страны специалисты Белстата подвели итоги деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этой отрасли трудятся более 1700 человек. Работа скрупулезная, требует особой внимательности. В год специалисты сдают более двух миллионов отчетов. На сайте – более двух тысяч показателей.

Белстат подвёл итоги деятельности в преддверии 105-летнего юбилея-2

Роль статистической службы в развитии страны трудно переоценить. Сбор и анализ различных данных – дело государственной важности. Точные данные необходимы для оценки экономических и социальных показателей. Ведь опираясь на них, принимаются важнейшие решения в разрезе всей республики и не только.

Сведения, обработанные нашими статистами, представляют на международных площадках. Чтобы данные Белстата оставались самым надежным источником информации, специалисты внедряют в работу новые технологии. Так, последняя перепись населения была проведена в цифровом формате. 

Белстат подвёл итоги деятельности в преддверии 105-летнего юбилея-4

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Белстат уже достаточно давно работает на безбумажной основе, то есть всю информацию мы получаем в электронном формате, и в 2019-м перепись мы провели в электронном формате, но мы не стоим на месте. Для нас очень интересны абсолютно инновационные технологии. В данном случае все говорят об искусственном интеллекте, и Белстат тоже идет вперед, используя искусственный интеллект. Первая проба пера у нас была в рамках работы виртуального помощника. Мы запустили в Telegram-канале Chatbot, который помогает отвечать на технические вопросы, и 10 % респондентов уже обратилось к нашему Chatbot.

Белстат собирает данные более чем по 30 направлениям. Внедряются и новые показатели для анализа данных. Один из последних – внутренний туристический поток. Так, по данным специалистов, в 2024 году число туристов в нашей стране выросло на 17 %. 

# Национальный статистический комитет Республики Беларусь # Инна Медведева

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