Кооперация и совместные проекты в разных сферах. Бизнесмены Беларуси и Тамбова обсудили перспективы сотрудничества

Мероприятие – продолжение договоренностей, достигнутых в том числе на форуме в Уфе. Переговоры прошли в формате B2B. В поле зрения – кооперация и совместные проекты в нефтеперерабатывающей, строительной, аграрной, IT-сферах. Партнеры отмечают интенсивность деловых встреч и быстроту в реализации договоренностей. А такие темпы позволят выйти и на новые цифры взаимного товарооборота.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Наш экспорт представляет широкую номенклатуру поставок фактически всех секторов нашей экономики, и результаты, мне кажется, говорят сами по себе о том, что если в прошлом году товарооборот между нашими странами составлял 177 миллионов долларов, между регионами Беларуси и России, это рост порядка 65 % к 2021 году, то можно сказать, что уже за первое полугодие этого года рост нашего экспорта составил еще 35 % к тому периоду прошлого года. Это говорит о том, что мероприятия, которые проходят по линии торгово-промышленной палаты, дадут еще свои результаты в дальнейшем.

Сегодня же в Минске состоялось заседание рабочей группы. В Беларусь прибыла делегация Тамбовской области под руководством главы региона Максима Егорова. Гости уже посетили ряд отечественных промышленных предприятий. В первую очередь интересует городская и сельскохозяйственная техника. Тамбовская область славится своими плодородными землями. Ее еще называют житницей России. А для хороших урожаев аграриям необходимо соответствующее оснащение.