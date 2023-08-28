Кооперация и совместные проекты в разных сферах. Бизнесмены Беларуси и Тамбова обсудили перспективы сотрудничества
Новости Беларуси. Новые горизонты сотрудничества обсудили в Минске бизнесмены Беларуси и Тамбова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия в деловом форуме приехали свыше 40 представителей крупных компаний этого российского региона.
Мероприятие – продолжение договоренностей, достигнутых в том числе на форуме в Уфе. Переговоры прошли в формате B2B. В поле зрения – кооперация и совместные проекты в нефтеперерабатывающей, строительной, аграрной, IT-сферах. Партнеры отмечают интенсивность деловых встреч и быстроту в реализации договоренностей. А такие темпы позволят выйти и на новые цифры взаимного товарооборота.
Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Наш экспорт представляет широкую номенклатуру поставок фактически всех секторов нашей экономики, и результаты, мне кажется, говорят сами по себе о том, что если в прошлом году товарооборот между нашими странами составлял 177 миллионов долларов, между регионами Беларуси и России, это рост порядка 65 % к 2021 году, то можно сказать, что уже за первое полугодие этого года рост нашего экспорта составил еще 35 % к тому периоду прошлого года. Это говорит о том, что мероприятия, которые проходят по линии торгово-промышленной палаты, дадут еще свои результаты в дальнейшем.
Сегодня же в Минске состоялось заседание рабочей группы. В Беларусь прибыла делегация Тамбовской области под руководством главы региона Максима Егорова. Гости уже посетили ряд отечественных промышленных предприятий. В первую очередь интересует городская и сельскохозяйственная техника. Тамбовская область славится своими плодородными землями. Ее еще называют житницей России. А для хороших урожаев аграриям необходимо соответствующее оснащение.
Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Беларуси:
Та работа, которая проделана за последние годы президентами двух стран и правительствами по подписанию и союзных программ, и их реализации в значительной части, как раз таки направлена на снятие определенных барьеров для взаимодействия субъектов хозяйствования одной и другой страны. И я убежден, что реализация и внедрение этих союзных программ открывают новые горизонты и дадут возможность нарастить товарооборот.
Максим Егоров, глава Тамбовской области России:
Из года в год у нас Республика Беларусь является одним из главных внешнеторговых партнеров. Санкции нам только помогают, мы становимся еще ближе. Конечно же, есть новые технологии – это применение IT-технологий в сельском хозяйстве, нам также интересен ряд направлений по развитию крупного рогатого скота. Отдельный вопрос – это семена. У нас есть инвесторы, которые приехали посмотреть, которые реализуют инвестиционные проекты в части возрождения семенного фонда, его развития. Я думаю, что в этом у нас большие точки соприкосновения, именно в будущем развитии так называемого импортозамещения.
Сегодня, 28 августа, стороны подписали ряд договоров о сотрудничестве. Идет проработка транспортных маршрутов, которые упростят логистику. Для этих целей в Тамбове проходит реконструкция аэропорта.