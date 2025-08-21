Муковозчик: беглые хотят прикинуться сдавшимися, подойти к нам поближе и воткнуть нож со спины

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасьте. Давайте поговорим с вами об умных врагах. О тех, у которых хватает мозгов говорить в нашу сторону с улыбкой, не брызгая слюной и не тряся сморщенным кулачком. На речи которых, бывает, ведутся даже некоторые активисты, упускающие из виду простую вещь – любое общение с врагами делает врагов сильнее. А поверивших им – часто делает полицаями на чужой службе. Простые исполнители за рубежом закончились. Теперь разложением белорусского общества начинают напрямую заниматься былые теоретики, вдохновители, руководители, вплоть до таких, что отработали во всех мыслимых штабах, на грантах выросли, вся семья из диссидентов.

Например, одна из тех, кто придумал и организовал в Минске летом 2020-го женские марши, в своем аккаунте приглашает к беседе людей разных взглядов, выслушивает их, отвечает на все вопросы. Основная ее цель – это, цитирую, сторонники власти, испытавшие волну хейта. Те, кто не был на акциях, но был по-другому вовлечен. И у кого сейчас сидит кто-то из родственников, знакомых или коллег.

То есть ее основные мишени – эмоционально ушибленные люди со слабым местом, на которое, нащупав, можно надавить. И вот через какое-то время выясняется, что не такая уж трагедия между нами пролегает, не такая уж пропасть, докладывает она о своих нынешних успехах.

А есть и такие, которые, знаете ли, думают: ну уж меня-то не проведешь. Если где на кривой козе и объедешь, то не здесь. Думают и немедленно становятся похожими на невероятных. Ведь те все, буквально все, тоже так думали, а стали овцами. Это как с наркотиками: и не заметишь, как привыкнешь. Вот почему церковь запрещает большинству своих прихожан даже приближаться к греху и соблазну.