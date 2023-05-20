Прямой эфир

БГЭУ принимает международный экономический конгресс в рамках празднования 90-летия вуза

20 мая 2023 17:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тенденции экономического развития Беларуси обсудили на международном конгрессе в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

БГЭУ принимает международный экономический конгресс в рамках празднования 90-летия вуза-1

Участников из нескольких стран собрал Белорусский государственный экономический университет в рамках празднования 90-летия вуза. Представители госорганов, а также Евразийской экономической комиссии, ректоры, преподаватели, руководители научных организаций и бизнес-сообщества обменялись мнениями по актуальным вызовам в экономике. Рассмотрели формы и методы внедрения экономических исследований в практику организаций. 

БГЭУ принимает международный экономический конгресс в рамках празднования 90-летия вуза-4

Фото: сайт Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Беларуси: 
Сейчас технологии развиваются очень стремительно, очень быстро. Знания новые появляются, ими надо овладеть. И для этого нужно получать образование. Еще важнее, на мой взгляд, это пропаганда финансовой культуры, финансовой грамотности, в том числе налоговой культуры. Потому что любой гражданин, неважно в какой сфере он будет работать, если он владеет азами финансовой грамотности и налоговой культуры, это уже законопослушный гражданин. 

БГЭУ принимает международный экономический конгресс в рамках празднования 90-летия вуза-7

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь: 
Подготовка кадров должна максимально быть нацелена на современные реалии, когда вызовом является быстрая сменяемость ситуации. Поэтому и специалист должен быть мобильным, креативным, с умением работать во всех программных продуктах, с глубоким знанием экономических процессов. 

БГЭУ принимает международный экономический конгресс в рамках празднования 90-летия вуза-10

Владимир Строев, ректор Государственного университета управления (Россия): 
В республике сохранились классические научные школы, классический подход к образованию, что очень важно, поэтому нам приятно и достаточно комфортно работать со всеми вузами Республики Беларусь

БГЭУ принимает международный экономический конгресс в рамках празднования 90-летия вуза-13

Сегодня за выпускников вуза развернулась настоящая борьба. Некоторые ведомства, чтобы закрепить за собой специалиста, выплачивают им повышенные стипендии. БГЭУ по праву считается флагманом экономического образования. Здесь осваивают теорию и практику менеджмента, финансов и банковского дела, маркетинга, логистики, бизнес-коммуникаций. 

# Высшее образование в Беларуси # общество # Сергей Наливайко # Инна Медведева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сможет ли политика Беларуси снизить градус напряжённости и что показали на MILEX? Анонс «Недели»
20 мая 2023 17:50

Сможет ли политика Беларуси снизить градус напряжённости и что показали на MILEX? Анонс «Недели»

Военный аналитик объяснил, чем присяга в этом году в Беларуси отличается от прошлых
20 мая 2023 17:49

Военный аналитик объяснил, чем присяга в этом году в Беларуси отличается от прошлых

Лучшие достижения военпрома Беларуси, Китая и России! Итоги международной выставки MILEX
20 мая 2023 16:52

Лучшие достижения военпрома Беларуси, Китая и России! Итоги международной выставки MILEX