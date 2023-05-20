БГЭУ принимает международный экономический конгресс в рамках празднования 90-летия вуза

Новости Беларуси. Тенденции экономического развития Беларуси обсудили на международном конгрессе в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тенденции экономического развития Беларуси обсудили на международном конгрессе в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участников из нескольких стран собрал Белорусский государственный экономический университет в рамках празднования 90-летия вуза. Представители госорганов, а также Евразийской экономической комиссии, ректоры, преподаватели, руководители научных организаций и бизнес-сообщества обменялись мнениями по актуальным вызовам в экономике. Рассмотрели формы и методы внедрения экономических исследований в практику организаций.
Фото: сайт Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Беларуси:
Сейчас технологии развиваются очень стремительно, очень быстро. Знания новые появляются, ими надо овладеть. И для этого нужно получать образование. Еще важнее, на мой взгляд, это пропаганда финансовой культуры, финансовой грамотности, в том числе налоговой культуры. Потому что любой гражданин, неважно в какой сфере он будет работать, если он владеет азами финансовой грамотности и налоговой культуры, это уже законопослушный гражданин.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:
Подготовка кадров должна максимально быть нацелена на современные реалии, когда вызовом является быстрая сменяемость ситуации. Поэтому и специалист должен быть мобильным, креативным, с умением работать во всех программных продуктах, с глубоким знанием экономических процессов.
Владимир Строев, ректор Государственного университета управления (Россия):
В республике сохранились классические научные школы, классический подход к образованию, что очень важно, поэтому нам приятно и достаточно комфортно работать со всеми вузами Республики Беларусь.
Сегодня за выпускников вуза развернулась настоящая борьба. Некоторые ведомства, чтобы закрепить за собой специалиста, выплачивают им повышенные стипендии. БГЭУ по праву считается флагманом экономического образования. Здесь осваивают теорию и практику менеджмента, финансов и банковского дела, маркетинга, логистики, бизнес-коммуникаций.