БГЭУ принимает международный экономический конгресс в рамках празднования 90-летия вуза

Новости Беларуси. Тенденции экономического развития Беларуси обсудили на международном конгрессе в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участников из нескольких стран собрал Белорусский государственный экономический университет в рамках празднования 90-летия вуза. Представители госорганов, а также Евразийской экономической комиссии, ректоры, преподаватели, руководители научных организаций и бизнес-сообщества обменялись мнениями по актуальным вызовам в экономике. Рассмотрели формы и методы внедрения экономических исследований в практику организаций.

Фото: сайт Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Беларуси:

Сейчас технологии развиваются очень стремительно, очень быстро. Знания новые появляются, ими надо овладеть. И для этого нужно получать образование. Еще важнее, на мой взгляд, это пропаганда финансовой культуры, финансовой грамотности, в том числе налоговой культуры. Потому что любой гражданин, неважно в какой сфере он будет работать, если он владеет азами финансовой грамотности и налоговой культуры, это уже законопослушный гражданин.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Подготовка кадров должна максимально быть нацелена на современные реалии, когда вызовом является быстрая сменяемость ситуации. Поэтому и специалист должен быть мобильным, креативным, с умением работать во всех программных продуктах, с глубоким знанием экономических процессов.

Владимир Строев, ректор Государственного университета управления (Россия):

В республике сохранились классические научные школы, классический подход к образованию, что очень важно, поэтому нам приятно и достаточно комфортно работать со всеми вузами Республики Беларусь.