Сергей Наливайко утверждён на пост помощника Президента Могилёвщины

Рабочая неделя Президента началась с кадровых решений. Александр Лукашенко согласовал на должность министра культуры Руслана Чернецкого, прежде члена профильной комиссии Палаты представителей и артиста с многолетним стажем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одно назначение дня – Сергей Наливайко, теперь уже экс-министр по налогам и сборам, отныне будет контролировать исполнение поручений главы государства на Могилевщине. Он согласован на должность помощника Президента – инспектора по региону. Александр Лукашенко также обозначил ряд первостепенных моментов, на которые необходимо обратить внимание.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должность устоявшаяся. Известно, чем занимается у нас помощник. Это, прежде всего, кадры. Вы за них вместе с главой Администрации несете, прежде всего, ответственность. Это не значит, что вы поперек губернатора встанете. Надо разумно согласовывать, но принципиально к этому относиться, потому что кадры решают все.

Также сегодня разрешили вопрос открытых вакансий в ряде государственных организаций. Новые руководители отправятся на «Белтопгаз», Белорусскую нефтяную компанию и «Минск Кристалл». С портфелями новых задач – сегодня заместители министров ряда ведомств, директор издательского дома «Звязда» и председатель Жодинского горисполкома. Подробности – в следующих эфирах.