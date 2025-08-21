В Беларуси по распределению трудоустроены около 18 тыс. молодых специалистов

А вот педагоги приступили к своим должностным обязанностям совсем недавно. Как проходят первые рабочие будни, узнали наши корреспонденты.

Еще вчера они были выпускниками и получали дипломы, а сегодня уже специалисты. В Беларуси по распределению трудоустроены около 18 тысяч молодых специалистов, которые окончили высшие учебные заведения. Медики, строители, офисные работники вышли на работу 1 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые шаги в профессию сделала Эдита Петрушеня. Любовь к детям предопределила будущее. Со школьных лет понимала, что станет педагогом. Далее профильный вуз и учеба на факультете естествознания. А сегодня уже новый статус – учитель химии.

Реагенты, катализаторы, валентность – для Эдиты это не просто термины. С горящими глазами она ждет начало учебного года, чтобы увлечь ребят в мир формул и задач. Стать химиком Эдиту вдохновил школьный учитель.

Эдита Петрушеня, молодой специалист, учитель химии гимназии №146 Минска: Она умела рассказать, объяснить, показать, что это всегда захватывало, и не хотелось уходить с уроков в химии. Вот даже был такой пример захватывающий на уроке, когда она взяла кусочек натрия, кинула в воду, реакция произошла слишком бурно, и этот натрий, его кусочек, остался у нас на потолке. Своим ученикам я тоже сейчас такой пример рассказываю, чтобы они точно знали, что элементы 1А группы, а именно металлы, они очень активные, то есть бурное взаимодействие с водой.

В эту школу пришли 2 молодых специалиста. С адаптацией на месте им помогают опытные коллеги. Наставники вводят в курс дела, проводят профильные консультации и даже дают советы.

Татьяна Боборико, учитель химии гимназии №146 Минска:

Как куратор, как наставник я считаю, что я ни в коем случае не должна мешать ей набираться своего опыта, но я должна показать основные направления дальнейшей ее деятельности. Кроме того, конечно, возникают некоторые вопросы по предмету. И по практическим работам, по обработке материала, по созданию документации. Вот это те основные пункты, на которые я буду обращать внимание.

Государство активно поддерживает молодых специалистов. Прибавка к зарплате, льготы на жилье, материальная помощь. Создаются все условия, чтобы каждый чувствовал себя комфортно на новом месте.