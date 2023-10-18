Новости Беларуси. Беларусь и Мордовия подписали соглашения о сотрудничестве. Документы придадут дополнительный импульс развитию отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, стороны нацелены на совместную подготовку студентов и научных кадров. Ставка не только на взаимодействие в образовательной сфере. В условиях санкционного давления на Союзное государство Минск и Саранск объединяются для развития общей экономики. Российская сторона заинтересована в нашей технике. Пассажирские автобусы МАЗ составляют значительную часть парка общественного транспорта Саранска. В свою очередь белорусский завод закупает комплектующие у предприятий Мордовии. Стоит отметить, что для Минского автомобильного завода российский рынок является определяющим.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Беларуси:

Товарооборот из года в год у нас растет, и за 8 месяцев 2023 года, если не ошибаюсь, более 170 % приросли к прошлому году. Сферы взаимодействия, в принципе, меняются, потому что то одна отрасль выходит в лидеры, то другая. Но если говорить о стабильно высоком уровне, с точки зрения Беларуси это нефтехимическая сфера, со стороны Мордовии – электротехническая продукция.

Артем Здунов, глава Мордовии (Россия):

Можно локализовать часть производства у нас. У нас есть «МордовАвтоМаш», хорошее предприятие, где с «Белавтомазом» мы могли бы разместить на базе шасси. Техника которая нужна именно нам, нужна нашим соседям, у нас очень крупные соседи: Нижний Новгород, Рязань, Ульяновск, Пенза. С Минским тракторным заводом тоже – много автокомпонентов можем поставлять, можем делать навесы. Поэтому это очень актуально, мы сегодня обсуждали очень конкретные дела.