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Учреждения образования Минска получили паспорта готовности к новому учебному году

21 августа 2025 17:43
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Учреждения образования столицы готовы принять школьников в новом учебном году. На ремонтные работы было выделено около 195 миллионов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Учреждения образования Минска получили паспорта готовности к новому учебному году-2

Все учреждения приведены в порядок в соответствии с санитарными нормами и правилами пожарной безопасности. После капитального ремонта заработают три учреждения образования. В новом учебном году будет сформировано 810 первых классов, где впервые за парты сядут около 20 тысяч школьников. Кроме того, в столичных школах и гимназиях продолжат работу профильные классы. 

Учреждения образования Минска получили паспорта готовности к новому учебному году-4

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Подписаны паспорта готовности. Педагоги проходят методические собрания, собеседования. Это тоже неотъемлемая часть подготовки. У нас полностью выполнены контрольные цифры набора в профильные классы профессиональной направленности. Это будут классы педагогической направленности, спортивно-педагогической, аграрные классы, медицинские, инженерные. 

Учебные заведения пополнятся молодыми специалистами. В этом году на свое первое рабочее место придут 1 077 молодых педагогов.

# Школы в Беларуси # Марина Ильина

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