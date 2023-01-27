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«Экономика сработала достойно». В 2022 году в консолидированный бюджет поступило более 36,5 млрд рублей

27 января 2023 10:55
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Новости Беларуси. Беларуси удалось обеспечить устойчивость работы экономики и выполнение социальных гарантий. В 2022 году в консолидированный бюджет поступило более 36,5 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту цифру назвали на итоговой коллегии Министерства по налогам и сборам.

«Экономика сработала достойно». В 2022 году в консолидированный бюджет поступило более 36,5 млрд рублей-1

Жесткие международные санкции и обострения геополитической обстановки пророчили нам существенный спад экономики и ухудшение уровня жизни населения. Однако этого не произошло. Благодаря своевременно принятым главой государства и правительством мерам по поддержке экономики, усилиям производственного менеджмента, предприятия реального сектора сумели перестроить бизнес-процессы и переориентироваться на новые рынки.

«Экономика сработала достойно». В 2022 году в консолидированный бюджет поступило более 36,5 млрд рублей-4

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Беларуси:
Несмотря на все трудности и сложности, экономика сработала достойно. И благодаря этому такие результаты мы имеем в целом по стране. В приоритете у нас внедрение новой платформы – налога на профессиональный доход, цифровой платформы. Она абсолютно новая, это серьезная трансформация подходов налогообложения малого предпринимательства, индивидуальных предпринимателей в первую очередь. По нашему мнению, эта система более справедливая, она более объективная, она в большей степени отражает справедливую налоговую конкуренцию.

«Экономика сработала достойно». В 2022 году в консолидированный бюджет поступило более 36,5 млрд рублей-7

Сверх плана консолидированный бюджет Беларуси в 2022 году получил свыше миллиарда рублей. Наибольший удельный вес поступлений традиционно от НДС и подоходного налога.

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# Налоги # Экономика # Сергей Наливайко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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