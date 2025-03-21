В Могилёвской области есть всё необходимое для строительства майнинговых ферм – Исаченко
Сильные регионы – сильная страна. Беларусь уже много лет следует этой очень мудрой стратегии, когда ставку в развитии делают не только на столицу с огромными возможностями по определению, но и на глубинку, открывая по максимуму потенциал разных уголков страны. Государственная программа развития припятского Полесья, формат «Один район – один проект» из этой серии. И вот 21 марта у главы государства предметный разговор о Могилевской области. Александр Лукашенко принял с докладом губернатора и помощника Президента по этому региону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко – Исаченко: в наши времена коровы содержались в жутких условиях, но такого падежа не было!
Вывод один – сбои где-то на этапе соблюдения дисциплины. К этому пришел и помощник Президента, исключив сначала возможное «списание на падеж» преступного предпринимательства.
Сергей Наливайко, помощник Президента – инспектор по Могилевской области:
То, что я могу наблюдать и о чем могу судить, конец прошлого года, начало текущего – таких фактов нет.
И прослушав лекцию о нюансах содержания скота во время республиканского семинара в Смолевичском районе.
Сергей Наливайко:
Здесь абсолютно не надо изобретать никакой велосипед. Нужно просто строго соблюдать технологическую дисциплину ухода за животными.
В общем, все, что касается АПК и в частности, молочно-товарных комплексов, подлежит доработке по итогам сегодняшнего совещания.
Исаченко рассказал, какие вопрос поднимались на совещании у Президента.
Но в повестке значились и другие пункты, которые могут дать новый импульс развитию региона. Так, прозвучал тезис о майнинге. Процесс получения криптовалюты для широкой общественности, может, и не ясный, но специалисты видят в этом перспективу. И Беларусь не должна отставать. Не так давно глава государства высказался за ведение такого «фермерского» хозяйства. Оказывается, в Могилевской области уже готовы.
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:
Майнинговые фермы – у нас в Могилевской области есть хорошие площадки с энергетическими мощностями, все необходимое, чтобы строить дата-центры, майнинговые фермы. Было получено добро – мы сегодня готовим эти площадки, чтобы проводить конкурс, чтобы заходил инвестор и занимался строительством.
Лукашенко провел совещание с губернатором и помощником Президента по Могилевской области.