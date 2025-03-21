В Могилёвской области есть всё необходимое для строительства майнинговых ферм – Исаченко

Лукашенко – Исаченко: в наши времена коровы содержались в жутких условиях, но такого падежа не было!

Сильные регионы – сильная страна. Беларусь уже много лет следует этой очень мудрой стратегии, когда ставку в развитии делают не только на столицу с огромными возможностями по определению, но и на глубинку, открывая по максимуму потенциал разных уголков страны. Государственная программа развития припятского Полесья, формат «Один район – один проект» из этой серии. И вот 21 марта у главы государства предметный разговор о Могилевской области. Александр Лукашенко принял с докладом губернатора и помощника Президента по этому региону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вывод один – сбои где-то на этапе соблюдения дисциплины. К этому пришел и помощник Президента, исключив сначала возможное «списание на падеж» преступного предпринимательства.

Сергей Наливайко, помощник Президента – инспектор по Могилевской области:

То, что я могу наблюдать и о чем могу судить, конец прошлого года, начало текущего – таких фактов нет.

И прослушав лекцию о нюансах содержания скота во время республиканского семинара в Смолевичском районе.

Сергей Наливайко:

Здесь абсолютно не надо изобретать никакой велосипед. Нужно просто строго соблюдать технологическую дисциплину ухода за животными.