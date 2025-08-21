На Белгорхимпроме прошёл единый день информирования

Оживленный разговор состоялся сегодня, 21 августа, и в стенах Белгорхимпрома. О роли образования и науки в развитии общества и государства с трудовым коллективом дискутировал заместитель председателя Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовка высококвалифицированных кадров – основной приоритет развития нашей страны. А инвестиции в науку – ключевое условие экономической стабильности и сотрудники ведущей организации Беларуси, занимающейся добычей и переработкой минерального сырья, это понимают. Но в конечном итоге, главное достояние нашей страны – это наши люди, чьи преданность делу и трудолюбие поднимают страну на качественно новый уровень развития.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Те достижения, которые есть в Республике Беларусь, основой является тот профессионализм, то отношение, та любовь к делу, с которой наши люди относятся. Президент неоднократно подчеркивал: наш главный потенциал, наше главное достояние – это белорусы, белорусский народ. И вот когда профессионал убирает урожай, учит людей, защищает наши завоевания, стоит на границе, летит в космос – вот это все вместе и есть авторитет нашего государства.

Но тех достижений, которыми сегодня гордимся, просто не существовало бы, без высококлассных специалистов. Образование и наука – та база, без которой невозможно ни развитие государства, ни рост благосостояния граждан. Потому в Беларуси такое внимание уделяют обучению молодого поколения. Это вклад в будущее. Все эти темы звучали как из уст спикера, так и в вопросах аудитории. В целом, разговор получился доверительным и содержательным. Отметим, формат единого дня информирования давно уже зарекомендовал себя в Беларуси. Благодаря таким встречам осуществляется живой диалог между населением и представителями власти.