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В Беларуси стартовал сезон картофеля. Каким будет урожай в этом году?

21 августа 2025 17:05
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В Беларуси стартовал сезон картофеля. К уборке второго хлеба приступили во всех регионах страны. Наш национальный продукт весной наделал много шума, но на предстоящее межсезонье аграрии не допустят перебоев с поставками картофеля на полки магазинов. Площади под культуру увеличены, да и урожай выше прошлогоднего – дождливый июль хорошо напитал клубни. Сейчас аграрии копают ультраранние сорта картофеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Репортаж Галины Буро. 

В Беларуси стартовал сезон картофеля. Каким будет урожай в этом году?-2

На этой уборке каждому клубню поклон. Ведь ранний картофель собирают только вручную, чтобы не травмировать нежную кожуру. Трудоемко, но ведра у работников бригады таким способом заполняются быстро: корнеплоды выросли большие, ровные, аппетитные, как с картинки. 

В Беларуси стартовал сезон картофеля. Каким будет урожай в этом году?-4

Инна Салей, овощевод Гродненской овощной фабрики:
Убираем, как всегда, на совесть, чтобы было чисто убрано. Картошка крупная, сами видите, погода благоприятствует.

Белорусы будут с картошкой?
Конечно!
А сами любите картошку?
Само собой, я же бульбаш. Драники, бабку, конечно, со шкварочками, это вкусно, жареную, фри, что умеем, то и готовим.

В Беларуси стартовал сезон картофеля. Каким будет урожай в этом году?-6

В Гродненской области второй хлеб едва ли не первыми из сельхозпредприятий начали убирать на овощной фабрике. Картофелем довольны – уже со старта урожайность более 180 центнеров с гектара. И это несмотря на небывалые испытания погодой. 

Далее смотрите в видео. 

# Уборочная кампания # Сельское хозяйство # Галина Буро

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