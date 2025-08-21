В Беларуси стартовал сезон картофеля. Каким будет урожай в этом году?

В Беларуси стартовал сезон картофеля. К уборке второго хлеба приступили во всех регионах страны. Наш национальный продукт весной наделал много шума, но на предстоящее межсезонье аграрии не допустят перебоев с поставками картофеля на полки магазинов. Площади под культуру увеличены, да и урожай выше прошлогоднего – дождливый июль хорошо напитал клубни. Сейчас аграрии копают ультраранние сорта картофеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этой уборке каждому клубню поклон. Ведь ранний картофель собирают только вручную, чтобы не травмировать нежную кожуру. Трудоемко, но ведра у работников бригады таким способом заполняются быстро: корнеплоды выросли большие, ровные, аппетитные, как с картинки.

Инна Салей, овощевод Гродненской овощной фабрики:

Убираем, как всегда, на совесть, чтобы было чисто убрано. Картошка крупная, сами видите, погода благоприятствует.

– Белорусы будут с картошкой?

– Конечно!

– А сами любите картошку?

– Само собой, я же бульбаш. Драники, бабку, конечно, со шкварочками, это вкусно, жареную, фри, что умеем, то и готовим.