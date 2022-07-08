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«Повышение налоговой культуры и грамотности наших налогоплательщиков». Наливайко рассказал об удобных сервисах оплаты

08 июля 2022 17:04
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Новости Беларуси. Эффективность работы Министерства по налогам и сборам – важнейший фактор устойчивости бюджета и реализации программ социально-экономического развития нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Повышение налоговой культуры и грамотности наших налогоплательщиков». Наливайко рассказал об удобных сервисах оплаты-1

Налоговые органы продолжают выявлять и предотвращать факты выплаты заработной платы в конвертах. Только за 2021 год и первый квартал 2022-го в адрес субъектов хозяйствования было направлено более 50 тысяч уведомлений. За плодотворный и профессиональный труд лучшие работники Министерства были отмечены благодарностями и почетными грамотами из рук премьер-министра Беларуси.

«Повышение налоговой культуры и грамотности наших налогоплательщиков». Наливайко рассказал об удобных сервисах оплаты-4

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Беларуси:
За последние годы мы сумели с нашими налогоплательщиками выстроить действительно конструктивные партнерские взаимоотношения. Этому способствует и повышение налоговой культуры и грамотности наших налогоплательщиков. Ну и те сервисы, которые налоговая служба делает доступными для наших плательщиков.

«Повышение налоговой культуры и грамотности наших налогоплательщиков». Наливайко рассказал об удобных сервисах оплаты-7

Сегодня Министерство по налогам и сборам мониторит свои анкеты и социологические исследования. Такой подход позволяет услышать каждого налогоплательщика и улучшить работу служб там, где это необходимо.

Премьер-министр Беларуси рассказал о развитии цифровизации в налоговой структуре. Подробности здесь.

# Налоги # общество # Роман Головченко # Сергей Наливайко # Фотофакт

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