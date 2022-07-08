«Повышение налоговой культуры и грамотности наших налогоплательщиков». Наливайко рассказал об удобных сервисах оплаты

Новости Беларуси. Эффективность работы Министерства по налогам и сборам – важнейший фактор устойчивости бюджета и реализации программ социально-экономического развития нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Налоговые органы продолжают выявлять и предотвращать факты выплаты заработной платы в конвертах. Только за 2021 год и первый квартал 2022-го в адрес субъектов хозяйствования было направлено более 50 тысяч уведомлений. За плодотворный и профессиональный труд лучшие работники Министерства были отмечены благодарностями и почетными грамотами из рук премьер-министра Беларуси.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Беларуси:

За последние годы мы сумели с нашими налогоплательщиками выстроить действительно конструктивные партнерские взаимоотношения. Этому способствует и повышение налоговой культуры и грамотности наших налогоплательщиков. Ну и те сервисы, которые налоговая служба делает доступными для наших плательщиков.