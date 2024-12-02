Роман Головченко поздравил Сергея Наливайко с назначением на новую должность

Результатами работы Министерства налогов и сборов можно по праву гордиться. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, поздравляя бывшего главу ведомства с назначением на должность помощника Президента Беларуси – инспектора по Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Cергей Наливайко проработал в системе налоговых органов почти 20 лет. За это время прошел большой трудовой путь – от инспектора до министра. Он зарекомендовал себя как настоящий профессионал, мыслящий по-государственному, человек с системным подходом к работе налоговых органов, отметил Роман Головченко. Одним из важнейших этапов развития ведомства можно назвать внедрение передовых информационных технологий, а также автоматизацию налогообложения малого бизнеса.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Лично министр отдал много сил и энергии, чтобы вывести работу наших налоговых органов, налоговой службы на принципиально новый уровень. И, наверное, сегодня можно с уверенностью сказать, что, если не все, то многое из этого получилось. Конечно же, одним из важнейших этапов развития наших налоговых органов стало внедрение передовых информационных технологий.

Глава белорусского правительства вручил Сергею Наливайко почетную грамоту Совета Министров за многолетнюю работу и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Беларуси.