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Новости по тегу #Сергей Михеев

Михеев: перед нами стоят такие крупные задачи, вызовы и угрозы, что рыночная экономика с ними не справляется
11 июня 2025 19:28

Михеев: перед нами стоят такие крупные задачи, вызовы и угрозы, что рыночная экономика с ними не справляется

Михеев про аналог «Евровидения» «Интервидение»: нам нужно работать над внутренним комплексом неполноценности
11 июня 2025 19:12

Михеев про аналог «Евровидения» «Интервидение»: нам нужно работать над внутренним комплексом неполноценности

Михеев о том, что Россия может предложить миру: главное не то, что у нас есть материальное, а наше слово
11 июня 2025 18:38

Михеев о том, что Россия может предложить миру: главное не то, что у нас есть материальное, а наше слово

Михеев: украинский конфликт опасен тем, что он внушил Западу иллюзию, будто Россию можно победить в войне
11 июня 2025 18:25

Михеев: украинский конфликт опасен тем, что он внушил Западу иллюзию, будто Россию можно победить в войне

Российский политобозреватель: на Западе образ женщины – это разнузданная ведьма
12 июля 2024 21:09

Российский политобозреватель: на Западе образ женщины – это разнузданная ведьма

Легализация греха и возведение его в культ – Сергей Михеев о сатанизме на Западе
12 июля 2024 21:08

Легализация греха и возведение его в культ – Сергей Михеев о сатанизме на Западе

Михеев: «Главная победа американцев после распада Союза была в том, что они навязали свои правила игры»
12 июля 2024 21:05

Михеев: «Главная победа американцев после распада Союза была в том, что они навязали свои правила игры»

Сергей Михеев: Запад будет пытаться вбить клин между участниками ОДКБ
25 ноября 2023 16:38

Сергей Михеев: Запад будет пытаться вбить клин между участниками ОДКБ

«Это же пытались сделать в 2020 году с Беларусью». Шпаковский о ситуации в Украине и позиции Лукашенко
25 февраля 2022 15:12

«Это же пытались сделать в 2020 году с Беларусью». Шпаковский о ситуации в Украине и позиции Лукашенко

Азарёнок об опасениях Запада: «Разнесём Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую Путина»
05 февраля 2022 18:16

Азарёнок об опасениях Запада: «Разнесём Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую Путина»

Политолог: польская элита питает лютую ненависть ко всему тому, что находится на востоке от неё. Почему?
15 ноября 2021 19:13

Политолог: польская элита питает лютую ненависть ко всему тому, что находится на востоке от неё. Почему?

Евгений Пустовой о Светлане Тихановской: «Это ваш президент, змагары? Это ваша ошибка. Это ваш незакрытый гештальт»
24 июля 2021 16:51

Евгений Пустовой о Светлане Тихановской: «Это ваш президент, змагары? Это ваша ошибка. Это ваш незакрытый гештальт»