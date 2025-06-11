Новости по тегу #Сергей Михеев

Если говорить о Беларуси и России, нужна, конечно, координация. Надо понимать, что одними рыночными способами мы не решим те задачи, которые перед нами стоят.
Чтобы было не как у них, а что-то особое – мы уже это делать разучились. Вот в чем проблема.
Если мы будем торговать только своим материальным, они будут воспринимать нас как тех, кто продает и у которых можно все купить.
Наша задача обратная – доказать им, что такая война будет означать взаимное уничтожение или уничтожение Европы.
11 октября 2026 17:28
11 октября 2026 17:10
11 октября 2026 17:00
11 октября 2026 16:57
11 октября 2026 16:55
11 октября 2026 16:50
11 октября 2026 16:35
11 октября 2026 14:56