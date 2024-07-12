Российский политобозреватель: на Западе образ женщины – это разнузданная ведьма

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим религиозный вопрос, а также поговорим об отличиях западной и восточной цивилизации.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим религиозный вопрос, а также поговорим об отличиях западной и восточной цивилизации.
Сергей Михеев, российский политический обозреватель:
Образ женщины для нас, христиан, и поэтому мы так, кстати говоря, ужасаемся. Это у нас, в нашей традиции, даже несмотря на все сложности советского периода, образ женщины – это образ матери, образ жены, образ преданного человека и так далее. Там образ женщины современный – это разнузданная ведьма.
И это разнузданная ведьма, которая хохочет, ничего не боится, ведет себя вызывающе, абсолютно развращенная и так далее. Поэтому удивляться здесь нечему, что целый ряд вот таких вот стерв, разнузданных блудниц по-народному, на самом деле именно они требуют жертв, именно они хотят крови, именно они несут какую-то чушь, именно они стремятся, кстати говоря, к обладанию властью и так далее. Так что с этой точки зрения, если мы рассматриваем, то здесь как раз все вполне себе закономерно.
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