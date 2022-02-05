Азарёнок об опасениях Запада: «Разнесём Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую Путина»

Новости Беларуси. Совместное заявление лидеров России и Китая – начало конца однополярного мира. Об этом говорят политологи и эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам же дух вчерашнего обращения полностью выражает и белорусский взгляд на мир, где неприемлемо давление, шантаж и угрозы со стороны маргинального меньшинства человечества – Запада.

Григорий Азаренок, СТВ:

А давайте уже серьезно. Если мы такие страшные, если мы вот-вот нападем, а по версии Bloomberg, напали уже, то, может, оправдаем их дебильные прогнозы? Как сказал Сергей Михеев, ворвемся с севера и запада, разнесем Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую Путина, а из глаз его будут светить лазеры в сторону прекрасных демократий, заражая вирусом диктатуры, от которого не спасут локдауны и вакцинации. Сумасшедшие. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Укры запустили к нам беспилотник, зеля не прекращает позориться, Германия открыто кидает Шумерию, алкоголик Джонсон колесит по незалежным степям, пьет некачественную горилку и бьет в бубен, призывая украинцев пойти и умереть за интересы англосаксов. Но как бы ни были сильны ваши спецслужбы, сколько бы ни было у вас рабов, сколько бы вы ни бряцали оружием, вы проиграете. Вы сами это начинаете чувствовать. Все. 500 лет вы правили. Вы ограбили все цивилизации. Вы построили свои состояния на гекатомбах трупов всех рас и народностей. После развала Союза вы стали единственным хозяином планеты… А нет. Как в сказке – смерть Кощея найдена. И вчера иголочку обломили.

Григорий Азаренок:

Россия и Китай вчера заявили решимость вместе бороться против вашей поганой гегемонии. Евразия вытолкнет вас туда, где вам и место. На ваши поганые острова. Сидите там тихо, не рыпайтесь и загнивайте. И даже сунуться в Европу не смейте. И рабов своих дегенеративных заберите. Они по образу жизни к вам подходят. Тут ГУБОП в последнее время рассказывает нам секреты Светы, переписки кураторов мятежа. А их у оперативников очень много, уверяю вас. Вы же были такие словоохотливые, и каждая ваша наркотическая оргия вами же и снималась. Вот путилка заступается за собратьев [...], и решительно протестует, что мы их своими именами называем (подробнее в видеоматериале).

Григорий Азаренок:

А вот мерзкий Сандаль Гадимович Мотолько вместе с Мирославом Чигирем радуются, что Лосик сидит. А то бы поделился кучей фотографий, как это отродье гада зигует, например. Подпишитесь на канал ГУБОП, почитайте, как Ян Авсеюшкин хочет раскрутить спираль насилия, как Франак благодарит [гомосексуалиста – прим. ред.] Навошу за то, что оплатил для других [гомосексуалистов – прим. ред.] дорогостоящую проститутку Дудя, почитайте. Это люди Запада, хоть и родились у нас. Они любят тепло, они тепличные, и у них разжиженные мозги, как плавленный сырок. Толк будет, только если взболтать хорошенько, да и то поздно. А вот мы – мы любим холод. «О Русь, ты вся поцелуй на морозе, синеют ночные дорози», – писал поэт. Смыслы и чувства рождаются там, где восходит солнце. На ледяных ветрах Евразии. Алексей Дзермант об Украине: «Это государство опасно окружающим. Особенно нам». Читайте здесь.