«Это же пытались сделать в 2020 году с Беларусью». Шпаковский о ситуации в Украине и позиции Лукашенко

Новости Беларуси. Белорусский политолог на телешоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» высказал свое мнение о позиции Беларуси в военном конфликте между Россией и Украиной.

Владимир Соловьев, журналист, радио- и телеведущий ВГТРК:

Многие из тех политиков, которые с 2014 года были в эмиграции, возвращаются в Украину. Также ряд депутатов Верховной рады тоже обратился с предложением провести мирные переговоры. Какая позиция Беларуси?

Александр Шпаковский, политолог:

Позиция Беларуси озвучена главой государства. Мы выполняем свои союзнические обязательства в той части, в которой президенты договорились о, скажем так, проведении этой операции. У меня нет сомнений, что белорусский Президент обладал довольно серьезной информацией о том, что готовится такая акция со стороны России, потому что я присутствовал на Послании Александра Лукашенко белорусскому народу и парламенту. Я запомнил эту фразу: «Мы обязательно вернем Украину в лоно нашего славянства». Я даже ее у себя в Telegram-канале отдельно выделил, и сейчас эта фраза приобретает дополнительный смысл. «Утром Путин позвонил белорусскому Президенту». Что было известно до начала конфликта? Александр Шпаковский:

Кроме того, общеизвестно, что незадолго до начала операции Лукашенко был в Москве, ну а сегодня утром Путин позвонил белорусскому Президенту, подробно его проинформировал о том, какие действия предпринимаются. Ну и кроме того, принято решение, чтобы российская военная группировка (за что хотелось бы отдельное спасибо сказать военно-политическому руководству России) осталась на территории Беларуси и, в общем-то, прикрывает вместе с нашими вооруженными силами южные границы, потому что протяженность белорусско-украинской границы больше тысячи километров. Шпаковский: экстремистски настроенные лица обучаются там военному делу

Александр Шпаковский:

Не исключено, что в этой ситуации эта граница, которая до настоящего момента до конца не демаркирована, хотя мы многое сделали в этом направлении, не обустроена, могла бы стать фактором риска и для безопасности Беларуси, и для безопасности России. Тем более, что мы уже имели прецеденты, когда с территории Украины приходили вооруженные группы, они задерживались Комитетом госбезопасности. Но и кроме того, мы знаем, что на территории Украины пристанище получают экстремистски настроенные лица как из Беларуси, так и из Российской Федерации. Они не просто там получают возможность проповедовать свою идеологию – они обучаются там военному делу и проходят службу в разного рода вооруженных формированиях, находящихся в оперативном подчинении Национальной гвардии Украины. «С решением украинского вопроса вся история не закончится» Александр Шпаковский:

Но я хотел бы вот еще что сказать, коллеги: на мой взгляд, здесь Украина безусловно важна, и Украина сейчас в центре внимания. И вопрос будущего обустройства Украины также имеет значение стратегического характера. Однако мне представляется, что тема, о которой мы сейчас говорим, связана не только с Украиной, и с решением украинского вопроса вся история не закончится. На мой взгляд, мы наблюдаем планомерную операцию коллективного Запада, которая продолжается на протяжении нескольких десятилетий по продвижению военной инфраструктуры, в том числе ударного потенциала, к границам России, и по вычленению из, если мы берем Хантингтона, системы русской православной цивилизации целых государств. Вот это произошло в 2014 году с Украиной, это же пытались сделать в 2020 году с Беларусью. Если рассматривать Центральную Азию, то, так же как сферу влияния России, то же самое произошло в Казахстане. Хотя, конечно, мы понимаем значение внутреннего фактора для казахских событий. «Средства западных государств накапливались в Украине, и мы об этом знали»