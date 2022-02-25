«Это же пытались сделать в 2020 году с Беларусью». Шпаковский о ситуации в Украине и позиции Лукашенко

Новости Беларуси. Белорусский политолог на телешоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» высказал свое мнение о позиции Беларуси в военном конфликте между Россией и Украиной.
Новости Беларуси. Белорусский политолог на телешоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» высказал свое мнение о позиции Беларуси в военном конфликте между Россией и Украиной.
Владимир Соловьев, журналист, радио- и телеведущий ВГТРК:
Многие из тех политиков, которые с 2014 года были в эмиграции, возвращаются в Украину. Также ряд депутатов Верховной рады тоже обратился с предложением провести мирные переговоры. Какая позиция Беларуси?
Александр Шпаковский, политолог:
Позиция Беларуси озвучена главой государства. Мы выполняем свои союзнические обязательства в той части, в которой президенты договорились о, скажем так, проведении этой операции. У меня нет сомнений, что белорусский Президент обладал довольно серьезной информацией о том, что готовится такая акция со стороны России, потому что я присутствовал на Послании Александра Лукашенко белорусскому народу и парламенту. Я запомнил эту фразу: «Мы обязательно вернем Украину в лоно нашего славянства». Я даже ее у себя в Telegram-канале отдельно выделил, и сейчас эта фраза приобретает дополнительный смысл.
Александр Шпаковский:
Кроме того, общеизвестно, что незадолго до начала операции Лукашенко был в Москве, ну а сегодня утром Путин позвонил белорусскому Президенту, подробно его проинформировал о том, какие действия предпринимаются. Ну и кроме того, принято решение, чтобы российская военная группировка (за что хотелось бы отдельное спасибо сказать военно-политическому руководству России) осталась на территории Беларуси и, в общем-то, прикрывает вместе с нашими вооруженными силами южные границы, потому что протяженность белорусско-украинской границы больше тысячи километров.
Александр Шпаковский:
Не исключено, что в этой ситуации эта граница, которая до настоящего момента до конца не демаркирована, хотя мы многое сделали в этом направлении, не обустроена, могла бы стать фактором риска и для безопасности Беларуси, и для безопасности России. Тем более, что мы уже имели прецеденты, когда с территории Украины приходили вооруженные группы, они задерживались Комитетом госбезопасности. Но и кроме того, мы знаем, что на территории Украины пристанище получают экстремистски настроенные лица как из Беларуси, так и из Российской Федерации. Они не просто там получают возможность проповедовать свою идеологию – они обучаются там военному делу и проходят службу в разного рода вооруженных формированиях, находящихся в оперативном подчинении Национальной гвардии Украины.
Александр Шпаковский:
Но я хотел бы вот еще что сказать, коллеги: на мой взгляд, здесь Украина безусловно важна, и Украина сейчас в центре внимания. И вопрос будущего обустройства Украины также имеет значение стратегического характера. Однако мне представляется, что тема, о которой мы сейчас говорим, связана не только с Украиной, и с решением украинского вопроса вся история не закончится. На мой взгляд, мы наблюдаем планомерную операцию коллективного Запада, которая продолжается на протяжении нескольких десятилетий по продвижению военной инфраструктуры, в том числе ударного потенциала, к границам России, и по вычленению из, если мы берем Хантингтона, системы русской православной цивилизации целых государств. Вот это произошло в 2014 году с Украиной, это же пытались сделать в 2020 году с Беларусью. Если рассматривать Центральную Азию, то, так же как сферу влияния России, то же самое произошло в Казахстане. Хотя, конечно, мы понимаем значение внутреннего фактора для казахских событий.
Александр Шпаковский:
Те предложения, которые выдвинул президент Путин по гарантиям безопасности, ведь они затрагивали Украину лишь отчасти. Речь идет об отведении ударного потенциала НАТО на границы 1997 года. Поэтому здесь решение только лишь украинского вопроса вовсе не будет означать деэскалацию в целом. Вот это важный момент: посмотрите, они ведь 30 лет тому назад оборонялись где-то. Они же обороняются все время, все это для обороны происходит. Оборонялись где-то в районе Берлина, а сейчас обороняются недалеко от Бреста, Калининграда. И постепенно силы и средства западных государств накапливались в Украине, и мы об этом знали. Там было несколько десятков тысяч так называемых «инструкторов», в разное время побывавших и изучавших этот потенциальный театр боевых действий. И сейчас, если смотреть открытые источники, то канадцы эвакуируют своих инструкторов, то литовцы. Простите, что они там делают? Все, за тысячи километров. Ну ладно литовцы, но канадцы? За тысячи километров от своих границ. Это ведь не наши войска находятся в Мексике, Канаде или где-то еще в подбрюшье Соединенных Штатов Америки. Не мы стимулируем процессы отделения Шотландии от Великобритании. Хотя, может быть, и зря мы этого не делаем. В общем-то, так бы я сказал. Поэтому история долгоиграющая, к сожалению, она одной Украиной не ограничивается.
Александр Шпаковский:
И еще могу сказать, хотя в этой студии этих настроений нет, мы все с вами прекрасно понимали, что на каком-то определенном этапе вопрос будет решен именно так. На протяжении всех восьми лет Украина просто издевалась над этими Минскими соглашениями. Сначала они занимались юридической казуистикой, когда отказывались их выполнять и предоставлять Донбассу особый статус. Затем они объявили, что не та площадка и в Минске нельзя договориться, не предложив какую-либо другую площадку. А потом недавно Данилов сказал совершенно просто, что «мы эти соглашения выполнять не собираемся». И неоднократно было здесь оговорено, и мной в том числе, что они просто грезили, особенно украинский генералитет, хорватским сценарием и операцией «Буря». И в чем я с господином Михеевым совершенно согласен: если бы сейчас не начали вот эти военные мероприятия, то с большой долей вероятности была бы попытка штурма Донецка с большим количеством человеческих жертв. Это тоже важный аспект. Но вместе с тем, откровенно говоря, первый день показал, что операция, возможно, приобретет достаточно затяжной характер. Оказывают сопротивление. Украину не зря накачивали вооружениями, там создана прослойка националистов-экстремистов, которых приняли туда на службу в последние годы. Это не будет легкой прогулкой. Нам всем к этому необходимо подготовиться, и Беларуси в том числе. Вы заметьте, что сказал Президент: «Наших войск пока там нет, но если надо – будут».
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