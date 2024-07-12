Легализация греха и возведение его в культ – Сергей Михеев о сатанизме на Западе

Сергей Михеев, российский политический обозреватель:

Тот, кто грех, зло, насилие считает нормой, тот, кто его рекламирует и проповедует, тот, кто его применяет и получает от этого удовольствие, вот тот и сатанист. А как он себя называет, это уже другой вопрос. Он может называть себя кем угодно, как угодно и так далее. Проблема Запада в том, что это целеполагание взято на вооружение фактически как идеология, и в рамках этой идеологии этот грех оправдывается, он легализуется, он поддерживается законами, он поднимается на флаг. И в этом смысле, конечно, они движутся именно в данную сторону. И эти человеческие жертвоприношения приносятся. Просто они не легализованы именно как культовый обряд. Но то ли еще будет.

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