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Легализация греха и возведение его в культ – Сергей Михеев о сатанизме на Западе

12 июля 2024 21:08
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим религиозный вопрос, а также поговорим об отличиях западной и восточной цивилизации.

Легализация греха и возведение его в культ – Сергей Михеев о сатанизме на Западе-1

Сергей Михеев, российский политический обозреватель:
Тот, кто грех, зло, насилие считает нормой, тот, кто его рекламирует и проповедует, тот, кто его применяет и получает от этого удовольствие, вот тот и сатанист. А как он себя называет, это уже другой вопрос. Он может называть себя кем угодно, как угодно и так далее. Проблема Запада в том, что это целеполагание взято на вооружение фактически как идеология, и в рамках этой идеологии этот грех оправдывается, он легализуется, он поддерживается законами, он поднимается на флаг. И в этом смысле, конечно, они движутся именно в данную сторону. И эти человеческие жертвоприношения приносятся. Просто они не легализованы именно как культовый обряд. Но то ли еще будет.

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# Религия # общество # Григорий Азарёнок # Сергей Михеев

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