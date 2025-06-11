Михеев: украинский конфликт опасен тем, что он внушил Западу иллюзию, будто Россию можно победить в войне

Сергей Михеев, политолог:

Все у нас любят поговорить о какой-то сверхбольшой войне. Вот сейчас будет супербольшая война, огромная война. Задача-то ведь какая? Задача не накликать эту войну, а, первое, быть к ней готовым, второе, предотвратить ее. Предотвратить ее путем демонстрации такой мощной угрозы, ущерб от которой превосходил бы все мнимые дивиденды. И вот чем опасна Украина, кстати говоря, и тот формат боевых действий, который там есть, который там ведется, я, кстати, не раз об этом говорил, считаю, что это наша ошибка, этот формат чреват тем, что он внушил Западу иллюзию, что большая война, в которой можно победить Россию, возможна. А как она возможна? Она возможна на чужой территории, она возможна сухопутными силами, она возможна, если не будет применения ядерного оружия. На мой взгляд, это большая проблема. Эту проблему надо каким-то образом перешагивать. Почему тоже интересен Трамп? Трамп, например, когда пришел к власти, сказал: да вы что, мы на грани Третьей мировой войны, это плохо. А вот европейские элиты, мне кажется, убеждены, что никакой ядерной войны не будет, а как раз вот можно вести войну в стиле Украины. И тогда, так сказать, а почему бы и нет? Тогда можно. А наша задача обратная – доказать им, что такая война будет означать взаимное уничтожение, ну, или уничтожение Европы уж как минимум. Вот такие дела.