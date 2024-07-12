Михеев: «Главная победа американцев после распада Союза была в том, что они навязали свои правила игры»

Сергей Михеев, российский политический обозреватель:

Наша задача – победить по-другому. Вот такое столкновение в лоб, да еще в сухопутном варианте, например, так, как это происходит в Украине, оно выгодно им, а не нам. А победа будет там, где вы навяжете свои правила игры. Главная победа американцев после распада Союза была в том, что они навязали свои правила игры. Выйти из их правил, создать свои и навязать эти правила. Вот это настоящий успех. Это ровно к тому, о чем мы сейчас только что говорили и по поводу исторического творчества, и по поводу собственного языка описания действительности. Мы пока не можем полностью из этого выйти. К сожалению, мы во многом остаемся ведомыми и действуем реакционно, реагируем. Но в этом и есть задача.

По парадоксу поменять правила игры и выиграть не там, куда они нас затягивают, в тот сценарий, который им выгоден, а выиграть в том сценарии, который выгоден нам. А я считаю, что в общем и целом, конечно, Запад постепенно скукоживается до ситуации, что Запад с одной стороны, а остальной мир – с другой. Да, этот остальной мир не хочет воевать на нашей стороне с Западом, но наша задача – использовать преимущества, которые обусловлены этими процессами, избежав катастрофического столкновения, которое могло бы принести Западу победу в тех условиях, на тех правилах, которые они всем навязывают.

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