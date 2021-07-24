Евгений Пустовой о Светлане Тихановской: «Это ваш президент, змагары? Это ваша ошибка. Это ваш незакрытый гештальт»

Новости Беларуси. Что думают жители соседней республики об эмигрантке Светлане Тихановской, которая живет за счет литовских налогоплательщиков? Юлия Алексеюк, СТВ:

Аппетиты содержанки растут. Тихановская съездила за инструкциями и подачками в США. Ничего нового – это демократия. Просто весь мир увидел, как относятся к политическим лузерам и беглецам. Тему продолжит Евгений Пустовой в «Политике без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, СТВ:

Ну все. Я в белом. Политический тренд – невероятно светлые одежды – появился у нас год назад. Люди в белом с темными идеями. У меня, конечно, другой смысл. Во-первых, джинсы. Говорят, Советский Союз за них продали. Но у нас есть свои, белорусские. Льняные. Ну да, натуральные продукты и смыслы сейчас мало где сохранились. А это наш бренд, белорусский. Майка. С портретом деда-фронтовика. Перегиб? Не 9 Мая же. Но. Во-первых, в эти дни отмечают день освобождения моей малой родины от нацистов. А дед воевал. И, кстати, встретился с союзниками на Эльбе. Вернее, это они с нами встретились. Вот это была встреча. А то, что произошло намедни – вояж Тихановской в США, – это позор. На СТВ «Политика без галстуков и купюр», и мы начинаем. Евгений Пустовой:

Это вообще говорящая фотография – заискивающий взгляд пятой колонны Беларуси в сторону капиталийского холма. Это просто и философия, и история всей белорусской так называемой оппозиции.

Евгений Пустовой:

Рабы не справились. Страну для жизни западных неоколониалистов не создали. А кушать хочется. Вот поэтому в эту потухшую топку мятежа готовы бросать новые и новые жертвы.

Евгений Пустовой:

Тихановская взялась за старое. Сначала ездила к Меркель. Затем в США. Молить своих господ накинуть веревку на шею Беларуси и белорусов, то есть нас с вами. Это, знаете, такой настоящий ген коллаборантов с залихватским рвением уничтожать свой народ, с большей силой, чем требуют от тебя твои кукловоды. Главное – выслужиться. Она просила денег и, внимание, санкций. Даже чужестранные американцы, оттопыривая губу, сказали: а причем народ? А Света настояла на своем – нет, санкции. И это ваш президент, змагары? Это ваша ошибка. Это ваш незакрытый гештальт. Не стыдно тем, кто с пеной у рта и с булыжниками в руках доказывал, какие вы невероятные? Евгений Пустовой:

Ну что, теперь понятно стало, кто рвался к власти. Понятно вам, многодетные из уличных выходок, почти дармовое жилье с колоссальной господдержкой получившие, заводчане, за счет которых хотели сделать забастовку? Я надеюсь, дошло даже до футбольных фанатов – вы все были расходным материалом. Вас надо давить санкциями. Это Света попросила у американцев. Ну и денег, конечно, для касты самых избранных из невероятных.

Нема золотого запасу, и хлопцы стали разбегаться в разные стороны. И правильно делают. Если так дальше пойдет, я тоже разбегусь в разные стороны. Протасевич о зарубежных поездках Тихановской: попытка поторговать лицом, найти новых спонсоров Евгений Пустовой:

Не по-мужски как-то. Франак отправил за подачками Свету. На панельные дискуссии со специалистами по насильственному вживлению демократии в самостоятельных странах. А хотя какие принципы, если измена идеям, стране и мужу, говорят. Это ваш президент, змагары. Вот как вас облапошили. Невероятно облапошили. Кстати, синепалый дед из Вашингтона руку ей так и не пожал. Это же вздор, тратить свои силы великовозрастному Байдену и время на каких-то туристок из какой-то колонии. Нет-нет. Это другое. Серой зоны у берегов российского Калининграда. Все для эмигрантки Тихановской закончилось общением на диванчиках где-то на корточках и на задворках правительственных апартаментов. Это вот такую роль и место на большой шахматной доске определили Тихановской ее кураторы.

– Упрела.

– Терпи.

– Нет, не принцесса.

– А кто же?

– Королевна. Евгений Пустовой:

Да что вы, это пешка. Это и есть отношение к вашему неизбранному и самокоронованному президенту Свете. Поэтому и Байден аудиенцию не стал устраивать. Гитлер предателя Кушеля тоже никогда не хотел видеть. Ну везде таких не любят. Не хотят испачкаться. Больно. Но не признали ее за свою. Да там уже столько фейковых и фриковых правительств – устали от них уже. Тошно. Но все-таки Светлане определили роль троянской кобылицы. Пока будет пахать на интересы США, будут подкармливать. Но есть же пословица – не в коня корм. Разводить Соединенные Штаты – это не митинги собирать. Кстати разводить на бабки – это элемент элитарной уголовной культуры. С кем поведешься, от того и наберешься. В команде Тихановских хватало таких ушлых уркаганов. А Латушко, например, в случаем победы пост мэра Молодечно пообещал трижды судимому элементу. Вот вам и вся демократия. Зрите на Украину. Чтобы змагарское ОПГ в Вильнюсе не разбежалось или само же не съело Тихановскую – на содержание целых 30 беглецов она попросила 1,5 миллиона у.е. Ничего святого и идейного не имеют. Не иначе змагарская нечисть.

Ко мне, упыри, ко мне, вурдалаки. Евгений Пустовой:

Литва, видимо, уже не в силах содержать мигрантов. А Тихановская же не беременная беженка с Ближнего Востока – с автомата стрелять не будут. Тихановская – это такая карта, которая позволяет чувствовать Литве себя значимой. Но амбиции стоят дорого. Да и аппетиты у содержанки еще те. Итак, 10-15 миллионов долларов в год на проект «Разрушить муры», и 1,5 миллиона – на жизнь офиса Тихановской. Конечно, в США денежный станок напоминает вечный двигатель – доллары печатают круглосуточно. Так что не удивляйтесь большим суммам, найденным у кураторов экстремистских Telegram-каналов или незалежных медиа. Но такие запросы могут подорвать финансовые устои бумажной экономики мира. Ведь Света захотела сделаться еще и медиамагнатом. В планах – свой телецентр на 740 квадратных метров в центре вымирающего Вильнюса. Ну что ж, это хоть какие-то инвестиции в угробленную экономику Литвы. В-общем, бить будут информационно. По нам и по соседней России. Там же выборы скоро. Одни, затем вторые. Что тут непонятно? Голос Америки будет вещать. Заметьте, голос Америки. Это провал. Это правда, Тихановская – картавый голос Америки. Будут извращать мозги и сердца электората. Чтобы всю шестую часть суши превратить в сплошную болотную площадь. Сергей Михеев: «Мы Запад видим таким, каким он на самом деле никогда не был. Мы его сами себе придумали» Евгений Пустовой:

Информационная война – это не только Telegram-каналы. Это фильмы и книги. Это забавные роли оперных певичек и страшные фейки. Это даже образовательные процессы. Это даже проекты в области религии. Все, что подпадает под определение «гуманитарное сотрудничество». Поэтому и в экс-восточном сотрудничестве нам не предлагали серьезных бизнес-инвестиций, как Китай, например. Нам предлагали социальные проектики – навязывание своих смыслов. Чтобы затем управлять и политическим, и экономическим процессом в Беларуси. Вирус нелюбви к родине и непонимания истины прививали через всякие фонды. Александр Лукашенко: идет зачистка НКО, НПО – вы думаете, это просто? А там уже тысячи людей работают