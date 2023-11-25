Сергей Михеев: Запад будет пытаться вбить клин между участниками ОДКБ

Благодаря усилиям Беларуси ОДКБ поднялась на новую ступень развития. Прежде всего это касается коллективного принятия решений по применению сил и средств. Итоги прошедшего саммита Организации в Минске продолжают подводить эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За год председательства нашей страны в ОДКБ удалось разрубить «карабахский узел», помирить Таджикистан и Кыргызстан. На политической и военно-политической карте мира сформировалась мощная самодостаточная структура, которая ориентирована не на конкуренцию с НАТО, а в первую очередь – на защиту суверенитета стран –участниц ОДКБ.

Североатлантический альянс буквально толкает наши государства к более тесному сотрудничеству, размещая военный контингент у наших рубежей. 20 тысяч военных НАТО сконцентрированы сегодня в Польше и странах Прибалтики. Современные вызовы сплетают национальные интересы участников Организации Договора о коллективной безопасности. Тема единства и сплочения актуальна как никогда. Эффективно отражать информационные атаки позволит создание единого пресс-центра ОДКБ. Авдонин об ОДКБ: «На военно-политической карте мира сформировалась мощная самодостаточная структура». Подробнее. Информационная поддержка важна для ОДКБ, отмечают эксперты, особенно на фоне попыток Запада вбить клин между участниками Организации.

Сергей Михеев, политолог (Россия):

Они будут пытаться вбить клин между участниками ОДКБ. С этими вызовами надо справиться, поняв простую вещь: когда-то мы все вместе объединились на этой большой территории не случайно. У этого есть и культурные, и смысловые, и исторические, и военно-политические, и всякие разные причины. И в этом мире, который на самом деле меняется прямо на глазах, быть вместе понимать, друг друга понимать и помогать просто-напросто важно хотя бы для выживания, я уже не говорю для развития.